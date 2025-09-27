Inter de Milão bate o Cagliari pelo Italiano e vence 3ª seguida

Neste sábado, a Inter de Milão venceu o Cagliari por 2 a 0, no Estádio Unipol Domus, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Lautaro Martínez e Pio Esposito marcaram os gols da equipe, que alcançou a terceira vitória seguida na temporada.

Situação na competição

A Inter chegou a nove pontos e pulou para a sexta colocação do Italiano, mas ainda pode ser ultrapassada pela Udinese na rodada. Já o Cagliari ocupa a 10ª posição, com sete unidades.

Resumo do jogo

?? CAGLIARI 0 X 2 INTER DE MILÃO ??

Competição: 5ª rodada do Campeonato Italiano



Local: Estádio Unipol Domus, em Cagliari, na Itália



? Data: 27 de setembro de 2025 (terça-feira)



Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

? Lautaro Martínez, aos 9? do 1º tempo (Inter de Milão)

? Pio Esposito, aos 36? do 2º tempo (Inter de Milão)

Como foi o jogo

A Inter abriu o placar aos nove minutos da primeira etapa. Após troca de passes pela esquerda, Bastoni cruzou para Lautaro Martínez. O argentino ganhou da defesa na segunda trave, testou para o gol e marcou seu segundo tento na competição.

O time visitante ampliou a vantagem aos 36 do segundo tempo. A equipe trabalhou bem a bola pela esquerda, com passes de primeira e triangulações, até Dimarco cruzar rasteiro para Pio Esposito, que completou para o gol.

Próximos jogos

Inter de Milão

Inter de Milão x Slavia Praga (2ª rodada da Liga dos Campeões)

(2ª rodada da Liga dos Campeões) Data e horário : 30/09 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

: 30/09 (terça-feira), às 16h (de Brasília) Local: estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão, na Itália

Cagliari