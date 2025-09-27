Inter de Milão bate o Cagliari pelo Italiano e vence 3ª seguida
Neste sábado, a Inter de Milão venceu o Cagliari por 2 a 0, no Estádio Unipol Domus, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Lautaro Martínez e Pio Esposito marcaram os gols da equipe, que alcançou a terceira vitória seguida na temporada.
Situação na competição
A Inter chegou a nove pontos e pulou para a sexta colocação do Italiano, mas ainda pode ser ultrapassada pela Udinese na rodada. Já o Cagliari ocupa a 10ª posição, com sete unidades.
Resumo do jogo
?? CAGLIARI 0 X 2 INTER DE MILÃO ??
Competição: 5ª rodada do Campeonato Italiano
Local: Estádio Unipol Domus, em Cagliari, na Itália
? Data: 27 de setembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
- ? Lautaro Martínez, aos 9? do 1º tempo (Inter de Milão)
- ? Pio Esposito, aos 36? do 2º tempo (Inter de Milão)
Como foi o jogo
A Inter abriu o placar aos nove minutos da primeira etapa. Após troca de passes pela esquerda, Bastoni cruzou para Lautaro Martínez. O argentino ganhou da defesa na segunda trave, testou para o gol e marcou seu segundo tento na competição.
O time visitante ampliou a vantagem aos 36 do segundo tempo. A equipe trabalhou bem a bola pela esquerda, com passes de primeira e triangulações, até Dimarco cruzar rasteiro para Pio Esposito, que completou para o gol.
Próximos jogos
Inter de Milão
- Inter de Milão x Slavia Praga (2ª rodada da Liga dos Campeões)
- Data e horário: 30/09 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão, na Itália
Cagliari
- Udinese x Cagliari (6ª rodada do Campeonato Italiano)
- Data e horário: 05/10 (domingo), às 7h30 (de Brasília)
- Local: Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália