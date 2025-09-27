Hebert Conceição domina Yamaguchi Falcão e vence duelo de medalhistas olímpicos

No primeiro combate de boxe da noite do Spaten Fight Night 2, dois medalhistas olímpicos brasileiros ficaram frente a frente no ringue montado em São Paulo, neste sábado (27). Com um confronto de elevado nível técnico, quem saiu vitorioso foi o campeão nos Jogos de Tóquio Hebert Conceição. Mais ágil que Yamaguchi Falcão, o pugilista baiano conquistou a vitória via decisão unânime dos juízes (triplo 100-90) e manteve o cinturão brasileiro na categoria super-médio.

Com o triunfo, Hebert ampliou sua invencibilidade no boxe profissional para um cartel de 9-0. Após o combate, os dois competidores se abraçaram e demonstraram espírito esportivo. E, apesar da resiliência, Yamaguchi falhou na tentativa de vingar o irmão mais novo Esquiva Falcão, que na primeira edição do evento, em 2024, também acabou superado por Conceição.

A luta

Hebert começou o duelo desferindo um cruzado de esquerda. Em resposta, Yamaguchi lançou um jab. Bem ágil, Conceição passou a caminhar para frente e acuar o rival com cruzados potentes. Mais postado no ringue, Galvão apostou em golpes singulares, mas acabou sendo balançado com um upper de Hebert. Nos segundos finais da parcial, Conceição castigou a linha de cintura de Yamaguchi.

Sentindo o bom momento, Hebert começou o segundo assalto com o pé no acelerador. Um cruzado de esquerda explodiu em cheio e fez Yamaguchi caminhar para trás. Resiliente, Galvão tentou provocar o rival e conseguiu um bom momento com uma sequência de jab e direto. O ataque abriu margem para um overhand em cheio de Conceição nos segundos finais do round.

Na volta para o terceiro round, Hebert passou a se movimentar mais lateralmente, espetando e saindo sem ser atingido. Mais inteiro fisicamente, o campeão olímpico aumentou seu domínio com uppers e cruzados de esquerda como principais armas. Mesmo em desvantagem, Yamaguchi também oferecia perigo em momentos pontuais com seu jab e direto. Apesar da resiliência, Galvão terminou o assalto contra as cordas, sendo atacado por Conceição.

No quarto assalto, Hebert desferiu um jab nos segundos iniciais que fez o nariz de Yamaguchi sangrar. Machucado, o veterano buscou o clinch para respirar. No canto do ringue, os atletas foram para a trocação franca e levantaram o público presente na arena. O quinto round começou um pouco mais morno, com um duelo mais truncado em posições de clinch. Marchando sempre para frente, Hebert seguiu pontuando com os jabs em linha. Trocando farpas, os atletas foram advertidos pelo árbitro por conta da postura.

Desferindo os golpes com todo o corpo, Yamaguchi se desequilibrou em alguns momentos no início do sexto assalto. Com a movimentação comprometida, o veterano novamente se tornou um alvo fixo para os cruzados de Hebert que, confiante, provocava o rival com a guarda baixa. No fim da parcial, Conceição foi atingido por um cruzado de Galvão e foi ao chão. O campeão olímpico destacou que apenas escorregou no ringue molhado - alegação corroborada pelo árbitro da disputa.

No sétimo round, os atletas aceleraram o ritmo. Hebert seguiu superior, mas viu Yamaguchi se arriscar mais, com direito a dancinha para tentar tirar o foco do rival. Nos momentos finais, Conceição desferiu uma saraivada de golpes que acuaram Falcão. O solo escorregadio foi um fator no oitavo assalto. Ao tentar golpear, Hebert chegou a cair no chão em duas oportunidades, por conta do solo molhado. No intervalo entre assaltos, a produção secou o ringue para minimizar a situação.

No nono assalto, Yamaguchi achou algumas brechas justamente em momentos que Hebert escorregou. Mas Conceição, apesar dos deslizes, se manteve superior na parcial. No décimo e último round, os atletas se abraçaram antes de dar início à disputa. Na frente do placar, Hebert prezou pela manutenção de distância, enquanto Galvão tentava um golpe singular para mudar a história do confronto. Os ataques mais efetivos, porém, vieram do campeão olímpico. Nos segundos finais, Conceição se lançou com tudo para o ataque com uma saraivada de golpes. Yamaguchi foi salvo pelo gongo.

Confira abaixo os resultados do Spaten Fight Night 2 até então:

Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime

Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcellos por decisão unânime



*A reportagem da Ag Fight está viajando a convite da Spaten.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok