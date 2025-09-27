Hamilton revela que seu cão está em coma: 'não sabemos se vai acordar'

Lewis Hamilton usou as redes sociais para contar sobre o drama que vive seu cachorro, o inseparável buldogue inglês chamado Roscoe.

O que aconteceu

Em postagem no Instagram, o piloto da Ferrari revelou que Roscoe está em coma. Ele postou uma foto ao lado do cão no hospital e disse não saber se ele vai acordar.

Segundo Hamilton, Roscoe contraiu pneumonia e estava com dificuldade para respirar. O coração do buldogue chegou a parar durante o processo de sedação no hospital.

Ele foi internado no hospital e sedado para acalmá-lo enquanto faziam exames, e durante o processo, seu coração parou. Eles conseguiram recuperar os batimentos cardíacos, e agora ele está em coma. Não sabemos se ele vai acordar Lewis Hamilton, no Instagram

Roscoe foi adotado por Hamilton em 2013. Ele é presença constante no paddock e tem até o seu próprio Instagram, com mais de 1,3 milhão de seguidores.

Roscoe é vegano, assim como Lewis Hamilton. "Eu sou um buldogue vegano que adora viajar, jogar bola e receber atenção de todas as garotas, especialmente quando elas esfregam meu bumbum. Eu gosto de frisbee e tênis", diz a descrição do seu perfil.

Leia a mensagem de Hamilton na íntegra:

Por favor, mantenham Roscoe em seus pensamentos. Quero mantê-los atualizados. Roscoe contraiu pneumonia novamente e estava com dificuldade para respirar. Ele foi internado no hospital e sedado para acalmá-lo enquanto faziam exames, e durante o processo, seu coração parou. Eles conseguiram recuperar os batimentos cardíacos, e agora ele está em coma. Não sabemos se ele vai acordar. Amanhã, tentaremos despertá-lo. Estou ao lado dele e quero agradecer a todos pelas orações e apoio.