Hamilton anuncia estado frágil de seu cachorro: Mantenha o Roscoe nos seus pensamentos

Extremamente apegado ao seu cachorro, Lewis Hamilton está vivendo um drama. Seu pet está internado em coma e estado frágil por conta de complicações de uma pneumonia. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira pelo próprio piloto da Ferrari, que se ausentou de um compromisso da escuderia na Itália: testes de pneus da Pirelli para a temporada 2026.

"Por favor, mantenha o Roscoe nos seus pensamentos. Quero mantê-los informados. Roscoe pegou pneumonia novamente e estava com dificuldades para respirar. Ele foi internado no hospital e sedado para acalmá-lo enquanto eles o verificavam e durante o processo o seu coração parou", escreveu Hamilton em sua conta oficial no Instagram, junto a fotos do pet hospitalizado.

"Eles conseguiram recuperar o batimento cardíaco e agora ele está em coma. Não sabemos se ele vai acordar disto. Amanhã vamos tentar acordá-lo. Estou ao lado dele e quero agradecer a todos pelas orações e apoio", completou o heptacampeão da Fórmula 1.

Diversas personalidades, do mundo esportivo e fora dele, publicaram mensagens de solidariedade a Hamilton. Foi o caso das atrizes Anya Taylor-Joy e Sofia Vergara, o ex-jogador Zé Roberto, a skatista Rayssa Leal, entre tantos outros.

Adotado em 2013, Roscoe, como é carinhosamente chamado o buldogue, é muito mais que um pet. Já se tornou uma personalidade, inclusive no mundo do automobilismo e das redes sociais. Roscoe Hamilton é vegano, assim como seu tutor, e possui 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Além de fiel companheiro de Lewis, o cachorro também é presença constantes nos bastidores das corridas de Fórmula 1.