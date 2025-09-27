Guarani perde, e Brusque vence a primeira no quadrangular final da Série C

O Guarani, em um duelo emocionante, perdeu por 3 a 2 do Brusque neste domingo, no Estádio Augusto Bauer, pela quarta rodada do Grupo C do quadrangular final da Série C. Com gols de Raphael Rodrigues e Alan Santos, o Bugre tentou reagir, enquanto o time mandante marcou com Alex Ruan, Diego Mathias e Éverton Alemão.

Situação da tabela

Diante da derrota, o Guarani estaciona na segunda colocação do Grupo C, a quatro pontos da líder Ponte Preta e a dois do terceiro colocado Náutico. Com a primeira vitória garantida, o Brusque é o quarto, com três unidades.

? Resumo do jogo

? BRUSQUE 3 x 2 GUARANI ?

? Competição: 4ª rodada do quadrangular final da Série C



?? Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)



? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 19h30

Gols



? 31? 1T - Raphael Rodrigues (Guarani)



? 41? 1T - Alex Ruan (Brusque)



? 32? 2T - Diego Mathias (Brusque)



? 41? 2T - Alan Santos (Guarani)



? 51? 2T - Éverton Alemão (Brusque)

Fim de jogo. Guarani é derrotado pelo Brusque fora de casa por 3×2. Bugre permanece na segunda colocação do Grupo C e a próxima decisão será no Brinco de Ouro, em um confronto direto pelo acesso, contra o Náutico. ? Raphael Silvestre/GuaraniFC pic.twitter.com/jBJIUc4NE0 ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) September 28, 2025

Como foi o jogo?

O Brusque começou melhor, pressionando e exigindo defesas importantes do goleiro Dalberson. O Guarani respondeu e abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, com Raphael Rodrigues desviando de cabeça cobrança de falta de Diego Torres. O time da casa empatou ainda na etapa inicial com Alex Ruan, após cruzamento pela esquerda.

No segundo tempo, a intensidade continuou. Aos 32 minutos, após pênalti marcado pelo VAR sobre Bruno Santos, Diego Mathias virou para o Brusque. O Guarani não se abalou e, aos 41 minutos, Alan Santos empatou novamente de cabeça em escanteio de Caio Mello. O jogo ainda teve expulsão de Bruno Santos e diversas paralisações, mas nenhuma equipe conseguiu desempatar.

Porém, aos 51 minutos, no apagar das luzes, Éverton Alemão mandou um foguete de fora da área para dar os primeiros três pontos ao Brusque.

Próximos jogos

? Brusque x Ponte Preta - domingo (4), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer



? Guarani x Náutico - domingo (4), às 17h, no Brinco de Ouro da Princesa