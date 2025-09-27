Grêmio x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Leão luta para deixar a zona de rebaixamento em jogo que marca a estreia de Jair Ventura no comando da equipe baiana.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Grêmio ocupa a 11ª posição, com 29 pontos em 24 partidas (sete vitórias, oito empates e nove derrotas). O time gaúcho vem de empate contra o Botafogo (1 a 1) e vitória sobre o Internacional (3 a 2), resultados que deram fôlego na disputa por vaga na Sul-Americana.

Já o Vitória é o 17º colocado, com 22 pontos. O Rubro-Negro vem de duas derrotas consecutivas ? 1 a 0 para o Fluminense e 2 a 0 para o Fortaleza ? e tenta reação sob o comando de Jair Ventura.

Faltam 2?? dias para o duelo do final de semana e os setores estão começando a esgotar ???? Corre e garante o teu ingresso para o alento! ? https://t.co/ZennIsMZt1#Brasileirão2025 #GRExVIT pic.twitter.com/BoIydVv4E7 ? Grêmio FBPA (@Gremio) September 26, 2025

Retrospecto do confronto

Grêmio e Vitória já se enfrentaram 52 vezes em jogos oficiais. O Tricolor leva vantagem com 25 vitórias, contra 13 do Leão e 14 empates. Na Arena do Grêmio, o domínio é ainda maior: em 28 partidas, foram 18 vitórias gaúchas, sete empates e apenas três triunfos baianos. No primeiro turno, os times empataram por 1 a 1 no Barradão.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Pavon (Alysson), Edenílson e Willian; André Henrique.



Técnico: Mano Menezes

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.



Técnico: Jair Ventura

Desfalques

Grêmio: Balbuena, Villasanti, Braithwaite, Carlos Vinícius e Monsalve (lesionados).

Vitória: Jamerson e Rúben Ismael (lesionados), Dudu (suspenso) e Pepê (suspenso).

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Raphael Claus (SP) Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ficha técnica