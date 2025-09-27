Grêmio x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Leão luta para deixar a zona de rebaixamento em jogo que marca a estreia de Jair Ventura no comando da equipe baiana.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
Como chegam as equipes?
O Grêmio ocupa a 11ª posição, com 29 pontos em 24 partidas (sete vitórias, oito empates e nove derrotas). O time gaúcho vem de empate contra o Botafogo (1 a 1) e vitória sobre o Internacional (3 a 2), resultados que deram fôlego na disputa por vaga na Sul-Americana.
Já o Vitória é o 17º colocado, com 22 pontos. O Rubro-Negro vem de duas derrotas consecutivas ? 1 a 0 para o Fluminense e 2 a 0 para o Fortaleza ? e tenta reação sob o comando de Jair Ventura.
Retrospecto do confronto
Grêmio e Vitória já se enfrentaram 52 vezes em jogos oficiais. O Tricolor leva vantagem com 25 vitórias, contra 13 do Leão e 14 empates. Na Arena do Grêmio, o domínio é ainda maior: em 28 partidas, foram 18 vitórias gaúchas, sete empates e apenas três triunfos baianos. No primeiro turno, os times empataram por 1 a 1 no Barradão.
Prováveis escalações
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Pavon (Alysson), Edenílson e Willian; André Henrique.
Técnico: Mano Menezes
Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.
Técnico: Jair Ventura
Desfalques
Grêmio: Balbuena, Villasanti, Braithwaite, Carlos Vinícius e Monsalve (lesionados).
Vitória: Jamerson e Rúben Ismael (lesionados), Dudu (suspenso) e Pepê (suspenso).
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Ficha técnica
- Grêmio x Vitória
- Competição: Campeonato Brasileiro - 25ª rodada
- Data: domingo, 28 de setembro de 2025
- Horário: 11h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Premiere