Grêmio anuncia renovação de contrato com Alysson até o final de 2029

Neste sábado, o Grêmio anunciou a renovação de contrato do atacante Alysson. O jogador de 19 anos estendeu o vínculo por mais quatro anos, válido até o final de 2029.

Alysson chegou ao Grêmio em 2015, ainda nas categorias de base do clube. Em maio deste ano, o atacante foi promovido ao elenco profissional. Desde então, atuou em 26 partidas e balançou as redes em duas oportunidades.

ATACANTE RENOVA POR 4 ANOS! ?? Hoje, Grêmio e Alysson acertaram renovação até 2029! O atacante chegou com 9 anos de idade na Escola do Grêmio, passou por todas as categorias de base e conquistou seu espaço no time principal. Que venham mais momentos de sucesso com nossas cores! pic.twitter.com/mS3LA51q8l ? Grêmio FBPA (@Gremio) September 27, 2025

Na última rodada do Brasileirão, o Tricolor superou o Internacional por 3 a 2. Alysson, que começou a partida no banco de reservas, entrou em campo no início do segundo tempo e marcou o gol da vitória gremista no clássico gaúcho.

Neste domingo, o Grêmio recebe o Vitória em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Na competição nacional, o Grêmio ocupa a 11ª posição na tabela, com 29 pontos. Já o Vitória não vence há dois jogos e abre a zona de rebaixamento, no 17º lugar, com 22 pontos conquistados.