Fortaleza vence o Sport, amplia tabu e ganha fôlego na luta contra degola do Brasileirão
O Fortaleza ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento e ampliou o tabu diante do Sport ao vencer por 1 a 0, neste sábado, na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Sasha marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo e reforçou a sequência positiva dos cearenses sobre o rival pernambucano.
O histórico entre os clubes mostra equilíbrio, mas com clara mudança de forças nos últimos anos. Agora em 37 jogos oficiais, o Sport soma 13 vitórias, contra 12 do Fortaleza e 12 empates. Nos dez duelos mais recentes, a superioridade é cearense, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. A última vez que os pernambucanos superaram o adversário foi em 2021.
Com a vitória, o Fortaleza chegou a 21 pontos e segue na vice-lanterna, mas manteve viva a esperança de reação. O Sport, por sua vez, conheceu sua 16ª derrota na competição e permanece isolado na lanterna, com apenas 14. A cada rodada, o desafio vai além dos adversários: é também contra o tempo e contra a matemática, que tornam a permanência na elite cada vez mais improvável.
No Castelão, o Fortaleza tomou a iniciativa desde o apito inicial, controlando a posse de bola e empurrando o Sport para o campo de defesa. A equipe visitante apostou em linhas compactas e marcação baixa, tentando conter o volume ofensivo do mandante. A estratégia funcionou até os minutos finais do primeiro tempo.
Foi aos 42 minutos que Lucas Sasha decidiu. O meia avançou pela entrada da área, pedalou diante do marcador, cortou para o meio e arriscou de fora. A finalização certeira quebrou a resistência pernambucana e premiou o domínio apresentado pelo Fortaleza nos 45 minutos iniciais.
O Sport pouco produziu na primeira etapa e, no segundo tempo, precisou se arriscar. O treinador lançou a equipe para frente, chegando a colocar quatro atacantes em campo. O volume aumentou, mas a falta de coordenação ofensiva e os espaços deixados atrás ofereceram mais chances ao adversário.
O Fortaleza teve a oportunidade de ampliar em jogadas de contra-ataque. A mais clara surgiu com Deyverson, que finalizou após boa troca de passes, mas a zaga pernambucana salvou em cima da linha, evitando o segundo gol da partida.
Os minutos finais trouxeram emoção. Em cobrança de falta, Hyoran exigiu grande defesa de João Ricardo, e a bola ainda tocou na trave antes de sair. Foi o lance mais perigoso do Sport em toda a partida, uma rara chance de alterar o resultado em meio à dificuldade criativa do time visitante.
Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Fluminense na quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Na quinta, às 19h30, o Fortaleza recebe o São Paulo na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 1 X 0 SPORT
FORTALEZA - João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Matheus Pereira, Lucas Sasha e Lucas Crispim (Yeison Guzmán); Breno Lopes (Herrera), Deyverson (Lucero) e Yago Pikachu (Kuscevic). Técnico: Palermo.
SPORT - Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Hyoran), Lucas Lima (Romarinho) e Matheusinho (Ignacio Ramírez); Léo Pereira (Chrystian Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
GOL - Lucas Casa, aos 42 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Bruno Pacheco e Mancuso (Fortaleza); Aderlan, Derik Lacerda e Luan Cândido (Sport)
ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).