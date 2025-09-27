Topo

Fortaleza e Sport fazem duelo nordestino contra a queda no Brasileirão

Fortaleza

27/09/2025 07h00

Vice-lanterna e lanterna do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Sport se enfrentam neste sábado, às 16h, na Arena Castelão, na capital cearense, pela 25ª rodada. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas, que buscam reação imediata para manter vivo o objetivo de escapar da Série B em 2026.

O Fortaleza soma 18 pontos, enquanto o Sport aparece com 14. A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é significativa: o Atlético-MG tem 25 pontos e dá o tom do desafio que os nordestinos terão pela frente nas próximas rodadas.

A última rodada trouxe sensações distintas. Em casa, o Sport venceu o Corinthians por 1 a 0 e recuperou ânimo dentro do elenco e da torcida. Já o Fortaleza foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1 e voltou a expor fragilidades defensivas que têm custado caro ao time.

No histórico geral, os dois clubes já se enfrentaram 36 vezes. O Sport leva vantagem, com 13 vitórias, contra 11 do Fortaleza e 12 empates. Mas o retrospecto recente favorece os cearenses: nos últimos dez confrontos, foram seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Este desempenho recente é a aposta do Fortaleza para reagir. O time deve ter o retorno do goleiro João Ricardo, ausente contra o Palmeiras, além do zagueiro Kuscevic, recuperado de problemas físicos. A ausência confirmada é do zagueiro Britez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No ataque, Palermo ainda não definiu a escalação. Lucero disputa posição com Deyverson, enquanto Yago Pikachu e Marinho brigam por uma vaga pelos lados. "Estamos em um momento de pressão, mas confio que vamos dar a resposta dentro de campo", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Sport chega com confiança pela vitória sobre o Corinthians e tende a manter a base do time titular. As novidades ficam por conta de Lucas Lima e Pedro Augusto, que retornam após suspensão e ampliam as opções de meio-campo.

Em compensação, Daniel Paulista não poderá contar com Zé Lucas, suspenso. O técnico mantém cautela, mas acredita na evolução de sua equipe. "Temos que repetir a postura do último jogo, competir em todos os setores e aproveitar as oportunidades."

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X SPORT

FORTALEZA - João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Breno Lopes, Lucero e Yago Pikachu. Técnico: Palermo.

SPORT - Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal, Pedro Augusto (Lucas Lima) e Matheusinho; Léo Pereira e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

