Fortaleza bate o Sport e vence duas seguidas em casa pela 1ª vez no Brasileirão

O Fortaleza levou a melhor no embate entre vice-lanterna e lanterna do Brasileirão e venceu o Sport, por 1 a 0, neste sábado, pela 25ª rodada. Lucas Sasha anotou o gol do Tricolor, na Arena Castelão. Com isso, conquistou a segunda vitória sob comando do técnico Martín Palermo e venceu duas seguidas em casa pela primeira vez no torneio nacional.

A última vez que o Leão do Pici venceu duas em casa de forma consecutiva foi em maio, quando venceu Juventude e Colo-Colo, pelo Brasileiro e Libertadores. Na rodada anterior, o Fortaleza perdeu do Palmeiras, em São Paulo. Mas, antes disso, havia vencido o Vitória, no Castelão.

Situação de Fortaleza e Sport no Brasileirão

O resultado deixa o Fortaleza com 21 pontos, na 19ª posição, sete a mais que o lanterna Sport, que fica com 14, em 20° lugar. O Leão do Pici agora tem quatro pontos a menos que o Atlético-MG, primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão.

? Resumo do jogo

?? FORTALEZA 1 x 0 SPORT ??



? Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)



?? Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)



? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 16 horas (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Mancuso e Bruno Pacheco (Fortaleza); Derick Lacerda e Luan Cândido (Sport)



? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES)



VAR: Daiane Muniz (SP)

Gol

? Lucas Sasha, aos 43? do 1°T (Fortaleza)

?? Fortaleza



João Ricardo; Eros Mancuso, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucas Crispim (Guzmán), Yago Pikachu (Kuscevic); Breno Lopes (Herrera) e Deyverson (Lucero).



Técnico: Martín Palermo

?? Sport



Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon e Luan Cândido; Lucas Kal (Hyoran), Rivera, Matheusinho (Ramírez); Lucas Lima (Romarinho), Léo Pereira (Chrystrian Barletta), Derik Lacerda



Técnico: Daniel Paulista

Como foi o jogo?

Fortaleza e Sport protagonizara um primeiro tempo até movimentado. Deyverson teve duas chances de marcar para o Leão, mas cabeceou para fora. Enquanto isso, do outro lado, o Sport assustou com uma finalização de Derik Lacerda, que obrigou João Ricardo a fazer boa defesa, aos 39.

O Fortaleza respondeu e o placar apenas aos 43 minutos do primeiro. Gazal acionou Mancuso na direita, ele tocou para Lucas Crispim, que dominou na entrada da área, pedalou para cima da marcação e bateu para o gol de Gabriel Vasconcelos para colocar o Leão na frente.

O Sport voltou para o segundo tempo pressionando o Fortaleza e deu trabalho para João Ricardo, que evitou o empate do Rubro-Negro, aos 15 minutos, na primeira participação de Hyoran no jogo. O Fortaleza conseguiu, aos poucos sair da pressão e voltou a assustar a defesa do Sport.

Aos 23, Gabriel fez boa defesa e chute cruzado de Herrera. Cerca de dez minutos depois, Luan Cândido salvou em cima da linha a batida de Deyverson. Na sequência, Gabriel fechou o gol na tentativa de Guszmán de dentro da área. Nos acréscimos, João Ricardo salvou o Fortaleza em cobrança de falta precisa de Hyoran.

Próximos jogos

Fortaleza

Jogo: Fortaleza x São Paulo



Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)



Data e horário: 2 de outubro, às 19h30 (de Brasília)



Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Sport

Jogo: Sport x Fluminense



Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)



Data e horário: 1° de outubro, às 19h (de Brasília)



Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)