Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras busca se reerguer após a eliminação na Copa Sul-Americana e a saída de Renato Gaúcho, enquanto o Alvinegro quer se aproximar do G4 da competição em duelo que marca o Clássico Vovô.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo (aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Fluminense ocupa a 8ª posição, com 31 pontos em 22 jogos (9 vitórias, 4 empates e 9 derrotas). O clube vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vitória e terá estreia do técnico Luis Zubeldía, que substitui Renato Gaúcho. O time ainda precisa regularizar a situação do treinador na CBF para que ele possa comandar à beira do gramado.

O Botafogo é o 5º colocado, com 40 pontos em 24 partidas (11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas). O Alvinegro vem de empate em 1 a 1 com o Grêmio e terá desfalques importantes na defesa e no meio-campo, mas mantém um histórico recente favorável contra o Fluminense, com oito vitórias consecutivas nos últimos confrontos diretos.

Retrospecto do confronto

Fluminense e Botafogo já se enfrentaram 342 vezes em todas as competições, com 123 vitórias do Fluminense, 116 do Botafogo e 103 empates. No Maracanã, o Tricolor leva vantagem com 84 vitórias em 184 jogos, contra 47 do Glorioso e 53 empates. No primeiro turno do Brasileirão 2025, o Botafogo venceu por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Kevin Serna e Everaldo (Germán Cano).



Técnico: Luis Zubeldía (Marcão pode comandar se Zubeldía não for regularizado)

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Gabriel Bahia e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton e Santiago Rodríguez; Artur, Arthur Cabral e Chris Ramos.



Técnico: Davide Ancelotti

Desfalques

Fluminense: Igor Rabello (suspenso) e Ganso (lesão na panturrilha).



Botafogo: Alexander Barboza e Kaio Pantaleão (suspensos), Álvaro Montoro (Mundial Sub-20), Nathan Fernandes, Danilo, Bastos, Jordan Barrero, Neto (lesionados).

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Ficha técnica

Fluminense x Botafogo