Flaco López explica parceria de sucesso com Vitor Roque: 'Ninguém esperava'

Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

27/09/2025 05h30

A dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque é uma das grandes responsáveis pelo momento especial do Palmeiras: são 10 jogos de invencibilidade (8 vitórias e 2 empates) com participação deles em 20 gols e participação fundamental na classificação para as semifinais da Copa Libertadores.

O argentino já teve outros parceiros estrelados no Alviverde como Endrick e Estêvão, mas a sinergia com Vitor Roque é especial. Em entrevista ao UOL, Flaco explicou essa conexão com o Tigrinho.

O que ele disse

São situações diferentes. Com o Endrick, eu competia mais pela vaga. E o Estêvão jogava um pouco mais por fora. Com o Vitor Roque, eu tenho um jogo mais similar e fico muito mais perto dele, ficou mais fácil essa conexão que a gente está tendo. Não vou negar que se deu naturalmente, ninguém esperava que fosse assim. Estou feliz que essa dupla está dando certo. Hoje estou desfrutando muito dessa dupla com o Vitor [Roque], que é um menino espetacular e um jogador gênio.
Flaco López

"Sou um agradecido da vida de ter jogado com tantos craques e feliz pelos momentos que eles deram para nós aqui. Estou feliz pela carreira que eles estão fazendo", acrescentou Flaco, ao lembrar das parcerias com Endrick e Estêvão.

A importância da dupla Flaco-Roque

flaco-roque - Ettore Chiereguini/AGIF - Ettore Chiereguini/AGIF
Flaco López e Vitor Roque comemoram gol marcado pelo Palmeiras contra o Sport no Brasileirão
Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O Palmeiras nunca perdeu em jogos que Vitor Roque e Flaco López iniciaram de titulares juntos. São seis vitórias e dois empates com 7 gols de Vitor Roque e 6 de Flaco López.

A dupla Flaco-Roque na série invicta de 10 jogos do Palmeiras: Flaco López tem 7 gols e 1 assistência, e Vitor tem 8 gols e 4 assistências.

A brincadeira da torcida palmeirense é comparar a dupla com Bebeto e Romário. Eles foram os responsáveis diretos para manter o sonho vivo de tetra da Libertadores: no agregado de 5 a 2 contra o River Plate, Flaco marcou dois gols e deu uma assistência e Vitor fez dois gols.

Assista a entrevista com Flaco López na íntegra

