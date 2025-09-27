Topo

Esporte

Filipe Luís deve promover mudanças no Flamengo para duelo com o Corinthians

27/09/2025 16h01

O Flamengo se prepara para o duelo contra o Corinthians, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece às 20h30 (de Brasília), na NeoQuímica Arena, em São Paulo.

Para esta partida, o técnico Filipe Luís deve fazer mudanças no elenco. Isso porque a equipe vem dando sinais de desgaste físico nos últimos jogos.

No clássico contra o Vasco, na rodada passada, os rubro-negros foram a campo com uma formação quase toda alternativa. O mesmo pode acontecer na capital paulista, desta vez diante do Corinthians.

Além disso, o Flamengo vem de um jogo complicado com o Estudiantes, na Argentina, onde conquistou a classificação nos pênaltis para a semifinal da Copa Libertadores.

O objetivo da comissão técnica é não perder jogadores lesionados na reta final da temporada.

Sendo assm, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte formação: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Carrascal (Arrascaeta); Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Transmissão ao vivo de Vasco x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

São Paulo x Palmeiras: clássico do Paulista tem 'tira-teima' e boom de gols

Transmissão ao vivo de Juventude x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir

Bruno Henrique rebate denúncia da Conmebol: 'Sou sempre o ruim da história'

Corinthians vence Taubaté e mantém liderança isolada no Paulista feminino

São Paulo repudia bloqueio de repasses da Libra arquitetado pelo Flamengo

Palmeiras detona Flamengo por impedir pagamento da Globo à Libra: 'Postura prepotente e dolosa'

São Paulo se junta ao Palmeiras e critica Flamengo em bloqueio de verba

Cédric, Lucas e Oscar treinam com bola em reapresentação do São Paulo

Grêmio anuncia renovação de contrato com Alysson até o final de 2029

Presidente do Fluminense apresenta Zubeldía, mas não esconde mágoa com Renato: 'Deve a multa'