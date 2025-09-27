Filipe Luís deve promover mudanças no Flamengo para duelo com o Corinthians

O Flamengo se prepara para o duelo contra o Corinthians, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece às 20h30 (de Brasília), na NeoQuímica Arena, em São Paulo.

Para esta partida, o técnico Filipe Luís deve fazer mudanças no elenco. Isso porque a equipe vem dando sinais de desgaste físico nos últimos jogos.

No clássico contra o Vasco, na rodada passada, os rubro-negros foram a campo com uma formação quase toda alternativa. O mesmo pode acontecer na capital paulista, desta vez diante do Corinthians.

Além disso, o Flamengo vem de um jogo complicado com o Estudiantes, na Argentina, onde conquistou a classificação nos pênaltis para a semifinal da Copa Libertadores.

O objetivo da comissão técnica é não perder jogadores lesionados na reta final da temporada.

Sendo assm, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte formação: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Carrascal (Arrascaeta); Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique).