Escalação do Corinthians: Dorival faz testes e deve ter baixa de Memphis contra o Flamengo

O Corinthians está pronto para enfrentar o Flamengo. Na tarde deste sábado, o elenco alvinegro finalizou a preparação para o importante compromisso, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay, em recuperação de um edema na coxa, deve desfalcar a equipe.

Como foi o treino?

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores iniciaram o dia assistindo a um vídeo de instruções táticas na sala de preleção. Em seguida, rumaram à academia, onde fizeram uma ativação.

Já no gramado, os atletas realizaram o aquecimento e, em seguida, o técnico Dorival Júnior aplicou dois exercícios táticos e promoveu testes na equipe que iniciará a partida. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas.

Retornos e desfalques

Dorival Júnior poderá contar com um retorno importante. O atacante Gui Negão, que cumpriu suspensão na derrota por 1 a 0 para o Sport, volta a ficar à disposição. O garoto disputa vaga com Vitinho no ataque, mas tem chances de sair com titular ao lado de Yuri Alberto.

O jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, em tratamento de um edema no tornozelo esquerdo, tem chances de ficar à disposição. Já o volante Charles, em reta final de transição física, aparece inicialmente como dúvida.

Por outro lado, Memphis Depay deve seguir como desfalque no Corinthians. O holandês se recupera de um edema na coxa direita, mas a comissão técnica alvinegra tem adotado cautela quanto ao retorno do jogador para evitar que o problema seja agravado.

Além de Memphis, o Corinthians também não poderá contar com André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, e com Rodrigo Garro, que trata uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Provável escalação

Uma provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Maycon), Breno Bidon e Vitinho; Gui Negão e Yuri Alberto.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela

Corinthians: décima posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)

décima posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas) Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)