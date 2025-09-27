Entenda por que o Santos decidiu usar JP Chermont e Robinho Jr. no sub-20

O Santos decidiu mandar dois jogadores que já integram o elenco profissional para o sub-20. JP Chermont e Robinho Jr. reforçaram o clube na vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, na sexta-feira, pela volta das oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o técnico Vinicius Marques explicou a decisão do Peixe. Ele destacou a boa comunicação que há entre o profissional, dirigido por Juan Pablo Vojvoda, e a base.

"A nossa integração com o profissional está sendo muito boa. Eu converso com o Vojvoda e os auxiliares. Em um treino até o Vojvoda participou. Nossa conversa também é com com o César Sampaio, que é o coordenador de futebol. Estamos sempre conversando sobre alguns atletas", disse.

"As descidas do Robinho Jr. e do JP Chermont é porque eles são atletas sub-20 e estão no profissional. Como eles precisam jogar, o departamento de futebol achou interessante dar minutagem para eles. Sempre que esses atletas do profissional descem são bem-vindos pois o nível técnico deles e de maturidade já é um pouco mais alto pela vivência que eles tem no profissional", completou.

Vojvoda, aliás, estava na Vila Belmiro para acompanhar o clássico, mas não quis conversar com a reportagem.

No jogo, Chermont foi escalado por Vinicius Marques como um ala pela direita. Já Robinho Jr. foi usado como um meia-armador, mais centralizado. Ambos foram titulares e saíram no decorrer do segundo tempo.

"O Chermont, pela característica e virtude ofensiva que ele tem, usamos três zagueiros e liberamos o Chermont na lateral. Trazendo também o Robinho para o meio, flutuando como meia e com liberdade nas costas do volante. Graças a qualidade técnica desses atletas e do grupo todo, fizemos um excelente trabalho", analisou o técnico do sub-20.

Opinião de Chermont

JP Chermont viu com bons olhos a oportunidade de jogar no sub-20. O lateral direito não se incomodou em descer, pelo contrario. O atleta destacou a sua vontade de estar em campo, independente da categoria ou campeonato.

"Estou muito feliz de voltar a jogar. Estava muito tempo parado. Meu último jogo havia sido contra o Grêmio, quando joguei por sete minutos. Voltar a jogar é muito importante, ainda mais em um clássico. É uma alegria a mais jogar contra eles (Corinthians). Estou muito feliz. Teve a conversa com o Vojvoda e o Vinicius. Queria jogar, quero mostrar meu futebol. É muito triste para um jogador ficar sem jogar. Mesmo que seja sub-20, quero mostrar para eles que sou bom", disse.

"Fiz um treino com o sub-20. A semana toda foi no profissional. Só quinta treinei com o sub-20. O treino foi muito bom. Uma semelhança incrível de qualidade e intensidade. Mas, querendo ou não, é diferente. O Vojvoda é muito intenso, o que vem me deixando melhor fisicamente, mesmo sem jogar. Só quero aproveitar as oportunidades que eu tiver", completou.

A partida mencionada por Chermont, contra o Grêmio, foi no dia 4 de maio, ainda com Cleber Xavier no comando. Desde então, ele não havia mais jogado pelo Santos.

E o futuro?

Agora, o Menino da Vila espera para saber os seus próximos passos, se disputará mais compromissos na base ou se volta para o profissional.

"Ainda não me falaram o planejamento, mas tenho que acatar tudo que o clube falar. É o clube que me sustenta e me deu as oportunidades de mostrar meu futebol. Ainda não tem nada definido. Depende dos dois técnicos", finalizou.

O elenco de cima do Peixe entra em campo no domingo, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.