Em jogo de sete gols, Real Madrid é goleado pelo Atlético em clássico pelo Espanhol

Neste sábado, o Real Madrid sofreu uma dura derrota de 5 a 2 para o Atlético de Madrid, em clássico pelo Campeonato Espanhol. Le Normand, Sorloth, Julian Álvarez (2) e Griezmann marcaram pelos mandantes no Riyadh Air Metropolitano. Mbappé e Guler descontaram pelos merengues.

Situação da tabela

Com a derrota, o Real Madrid pode perder a liderança da competição nesta rodada. A equipe comandada por Xabi Alonso tem 18 pontos no torneio, dois de diferença para o vice-líder Barcelona. A vitória coloca o Atlético na quarta colocação, com 12 pontos.

? Resumo do jogo

? ATLÉTICO DE MADRID 5 x 2 REAL MADRID ?

? Competição: Sétima rodada do Campeonato Espanhol



?? Local: Riyadh Air Metropolitano



? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 11h15 (de Brasília)

Gols

? Le Normand, aos 13? do 1ºT (Atlético de Madrid)

? Mbappé, aos 25? do 1ºT (Real Madrid)

? Arda Guler, aos 36? do 1ºT (Real Madrid)

? Sorloth, aos 48? do 1ºT (Atlético de Madrid)

? Julian Álvarez, aos 6? do 2ºT (Atlético de Madrid)

? Julian Álvarez, aos 18? do 2ºT (Atlético de Madrid)

? Griezmann, aos 48? do 2ºT (Atlético de Madrid)

Como foi o jogo

Primeiro tempo

O Atlético de Madrid iniciou o clássico com as melhores chances e conseguiu inaugurar o marcador aos 13 minutos, quando Llorente cruzou na pequena área e Le Normand venceu Tchouaméni no alto para testar e estufar as redes.

O empate do Real veio aos 25 minutos. Arda Guler enfiou com precisão para Mbappé arrancar, invadir a área e bater cruzado para marcar. Apenas 11 minutos depois, Vinicius Jr. realizou uma boa jogada e cruzou para Guler finalizar de dentro da área e virar o placar.

Nos acréscimos, aos 48, Koke lançou na área para Sorloth cabecear e anotar o segundo do Atlético para deixar tudo igual novamente.

Segundo tempo

Com apenas seis minutos da etapa complementar, Guler acertou o rosto de Baena na área e o juiz sinalizou pênalti. Julian Álvarez foi para a cobrança e converteu para colocar o Atlético na frente mais uma vez.

Após 12 minutos, o Atlético teve uma falta próxima à área e Julian Álvarez bateu com categoria para superar o goleiro Courtois e marcar o quarto gol da equipe. Nos acréscimos, aos 48, Griezmann recebeu sozinho dentro da área e bateu rasteiro para sacramentar a goleada.

Próximos jogos

Atlético de Madrid

Jogo: Atlético de Madrid x Frankfurt

Atlético de Madrid x Frankfurt Data e horário: 30/09 (terça-feira) | 16h (de Brasília)

30/09 (terça-feira) | 16h (de Brasília) Local: Riyadh Air Metropolitano

Riyadh Air Metropolitano Competição: Liga dos Campeões

Real Madrid