Topo

Esporte

Dorival revê Flamengo em meio a altos e baixos no Corinthians; veja retrospecto

27/09/2025 05h00

O jogo entre Corinthians e Flamengo deste domingo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, reserva um reencontro especial. Atual treinador do Timão, Dorival revê uma de suas ex-equipes em meio a altos e baixos no Parque São Jorge.

Experiente, Dorival teve três passagens à frente do Flamengo. A primeira entre 2012 e 2013, a segunda em 2018 e a última em 2022. Ao todo, são 92 jogos sob comando do Rubro-Negro, com 48 vitórias, 23 empates e 21 vitórias - 60% de aproveitamento.

A última passagem pela Gávea foi a mais marcante. Naquela temporada, ele conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Ainda assim, acabou sendo demitido na virada de 2022 para 2023, sendo trocado por Vitor Pereira, que estava no Corinthians.

Corinthians

Retrospecto contra o Flamengo

O retrospecto de Dorival Júnior contra o Flamengo é equilibrado. Ele disputou 30 partidas diante dos cariocas, obtendo 10 triunfos, oito derrotas e 12 empates - aproveitamento de 42%.

O último confronto do comandante com o Rubro-Negro foi em dezembro de 2023, à época à frente do São Paulo. Na ocasião, ele saiu vencedor por 1 a 0, pela última rodada do Brasileirão.

Pelo Corinthians, Dorival ainda não mediu forças com o Fla. A derrota de 4 a 0 no primeiro turno, aliás, foi a última antes dele assumir a equipe alvinegra. Ele chegou a assistir ao jogo no Maracanã.

Altos e baixos no Corinthians

A passagem de Dorival pelo Corinthians, até o momento, é marcada por altos e baixos. Ele conseguiu colocar o time na semifinal da Copa do Brasil, mas faz uma campanha decepcionante no Campeonato Brasileiro.

A equipe é apenas a décima colocada, com 29 pontos conquistados em 24 rodadas. A distância para a zona de rebaixamento é menor do que a diferença para o G6.

Até aqui, são 27 partidas do Corinthians com o técnico à beira do gramado. O time ganhou 12, empatou oito e perdeu sete.

Próximo jogo do Corinthians

  • Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: décima posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)

  • Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Andreas Pereira ostenta rápida adaptação e mostra serviço em primeiros jogos no Palmeiras

Yuri Alberto tenta encerrar jejum de quatro meses para evitar marca negativa pelo Corinthians

São Paulo perde invencibilidade de 23 jogos em casa em competições internacionais

Entenda por que o Santos decidiu usar JP Chermont e Robinho Jr. no sub-20

Onde vai passar Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Vasco x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Jogos da Juventude acabam com SP líder do quadro de medalhas; veja números

Ronaldo surfa em sucesso de João Fonseca, deixa futebol e investe no tênis

Classificação do Flamengo passa por mudança radical de batedores de pênalti

São Paulo e patrocinador antecipam fim de acordo e rompem contrato

Matías Rojas custou R$ 1,8 milhão por jogo ao Corinthians e não fez gol