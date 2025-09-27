Dorival revê Flamengo em meio a altos e baixos no Corinthians; veja retrospecto

O jogo entre Corinthians e Flamengo deste domingo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, reserva um reencontro especial. Atual treinador do Timão, Dorival revê uma de suas ex-equipes em meio a altos e baixos no Parque São Jorge.

Experiente, Dorival teve três passagens à frente do Flamengo. A primeira entre 2012 e 2013, a segunda em 2018 e a última em 2022. Ao todo, são 92 jogos sob comando do Rubro-Negro, com 48 vitórias, 23 empates e 21 vitórias - 60% de aproveitamento.

A última passagem pela Gávea foi a mais marcante. Naquela temporada, ele conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Ainda assim, acabou sendo demitido na virada de 2022 para 2023, sendo trocado por Vitor Pereira, que estava no Corinthians.

Retrospecto contra o Flamengo

O retrospecto de Dorival Júnior contra o Flamengo é equilibrado. Ele disputou 30 partidas diante dos cariocas, obtendo 10 triunfos, oito derrotas e 12 empates - aproveitamento de 42%.

O último confronto do comandante com o Rubro-Negro foi em dezembro de 2023, à época à frente do São Paulo. Na ocasião, ele saiu vencedor por 1 a 0, pela última rodada do Brasileirão.

Pelo Corinthians, Dorival ainda não mediu forças com o Fla. A derrota de 4 a 0 no primeiro turno, aliás, foi a última antes dele assumir a equipe alvinegra. Ele chegou a assistir ao jogo no Maracanã.

Altos e baixos no Corinthians

A passagem de Dorival pelo Corinthians, até o momento, é marcada por altos e baixos. Ele conseguiu colocar o time na semifinal da Copa do Brasil, mas faz uma campanha decepcionante no Campeonato Brasileiro.

O treino do elenco do Timão nesta manhã de sexta-feira! ? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Aw75FVIE6A ? Corinthians (@Corinthians) September 26, 2025

A equipe é apenas a décima colocada, com 29 pontos conquistados em 24 rodadas. A distância para a zona de rebaixamento é menor do que a diferença para o G6.

Até aqui, são 27 partidas do Corinthians com o técnico à beira do gramado. O time ganhou 12, empatou oito e perdeu sete.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela