Diniz vê Coutinho na seleção: 'Postulante cada vez mais claro para Copa'

"Ão, ão, ão, Coutinho é seleção!". Foi com este cântico em alto e bom som que Philippe Coutinho deixou o gramado de São Januário após mais uma grande atuação na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Cruzeiro.

Fernando Diniz faz lobby

Técnico do Vasco e ex-treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz não tem dúvidas de que o meia se coloca como um candidato à lista de Carlo Ancelotti. O comandante cruzmaltino destacou a evolução física de seu jogador e a dedicação no dia a dia.

Definitivamente, ele vai entrando no radar da Seleção. O Coutinho é um jogador que tem genialidade, e são poucos os que têm isso. Ele tem genialidade, está ficando com a forma física cada vez mais apurada. Todo mundo sabe que eu sou um cara que dá muito treino, e o Coutinho é um dos que mais treina. Fernando Diniz

Tudo que a natureza falava e os aspectos normativos da fisiologia sugeririam ao Coutinho, nós estamos fazendo ao contrário. O Coutinho era poupado de treino e jogo. Hoje, ele treina e joga quase mais do que todo mundo Fernando Diniz

Para Diniz, Coutinho se coloca, inclusive, como candidato a disputar a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos: