De virada, Barra vence o Santa Cruz e abre vantagem na final da Série D do Brasileiro

Neste sábado, de virada, o Barra venceu o Santa Cruz por 2 a 1, na Arena de Pernambuco, em Recife, pelo jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro e garantiu vantagem para a segunda partida. Elvinho e Bernabé marcaram os gols da virada, enquanto Renato anotou para os mandantes.

Situação do confronto

Com o resultado, o Barra vai para o segundo jogo da final com vantagem mínima e joga pelo empate para se sagrar campeão. Enquanto o Santa Cruz precisa vencer por dois gols ou mais para reverter a situação.

Resumo do jogo

SANTA CRUZ 1 X 2 BARRA

Competição: Final da Série D (Jogo 1)



Local: Arena de Pernambuco, em Recife



Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)



Horário: 17h (de Brasília)

Gols

Renato, aos 30' do 1ºT (Santa Cruz)

Elvinho, aos 37' do 1ºT (Barra)

Bernabé, aos 16' do 2ºT (Barra)

Como foi o jogo

Jogando diante do seu torcedor, o Santa Cruz começou melhor a final e abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Renato recebeu cruzamento dentro da área e antecipou a marcação para anotar o primeiro do jogo de cabeça. Porém, o Barra empatou aos 37 minutos, com Elvinho finalizando após erro na saída de bola adversária.

Aos 16 minutos da etapa complementar, Bernabé virou a partida para o Barra. O atacante invadiu a área e se livrou da marcação para deslocar o goleiro Rokenedy e marcar o segundo dos visitantes na final.

Próximo jogo

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, pelo jogo de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Barra Futebol Clube, em Itajaí.