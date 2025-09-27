Topo

Esporte

De olho no G6, São Paulo tenta manter tabu de 10 anos contra o Ceará em casa

27/09/2025 07h00

O São Paulo se prepara para mais um desafio no Campeonato Brasileiro, desta vez diante do Ceará, no Morumbis, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília). O Tricolor busca não apenas a vitória, mas também manter um tabu de dez anos contra o Vozão em território paulista.

A última e única derrota do São Paulo para o Ceará em casa aconteceu na Copa do Brasil de 2015, pelas oitavas de final, quando os cearenses venceram por 2 a 1.

Na partida de volta, no Castelão, o Tricolor se recuperou e triunfou por 3 a 0, com gols de Rogério Ceni, Thiago Mendes e Alexandre Pato, garantindo a classificação às quartas de final.


Desde então, foram seis confrontos como mandante, com três vitórias do São Paulo e três empates. No Campeonato Brasileiro, o Ceará nunca venceu o Tricolor no Morumbis: em sete jogos, foram quatro vitórias são-paulinas e três empates.

Agora, fora da Libertadores e com foco apenas no Brasileiro, o Tricolor tem na competição a única chance de se classificar para a Libertadores de 2026, através do G6. Atualmente, a equipe de Crespo ocupa a sétima colocação, com 35 pontos, apenas dois atrás do Bahia, que abre a zona de classificação.

O duelo contra o Ceará se torna, assim, crucial não só para manter o tabu histórico, mas também para que o Tricolor continue vivo na briga pelo G6 e garanta presença na principal competição continental do próximo ano.

