Cuiabá x Athletic pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Cuiabá e Athletic se enfrentam neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dourado busca manter a invencibilidade de sete jogos e segue vivo na luta pelo acesso, enquanto o time mineiro tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Como chegam as equipes?

O Cuiabá ocupa a 6ª posição, com 42 pontos em 28 jogos, e está a quatro do G-4. O técnico Eduardo Barros não poderá contar com o volante Denilson e o atacante Alisson Safira, artilheiro do time, suspensos. Além deles, o zagueiro Nathan segue lesionado.

O Athletic aparece em 15º lugar, com 32 pontos, e corre risco de voltar ao Z-4 em caso de derrota. O técnico Rui Duarte terá de lidar com as suspensões de Sandry, Luiz Filipe e do goleiro Jefferson, mas contará com os retornos do goleiro Adriel e dos zagueiros Jhonatan e Alex.

Retrospecto do confronto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, com vitória do Cuiabá.

Prováveis escalações

Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Max; Calebe, Patrick de Lucca, David e Jader; Alejandro Martínez e Carlos Alberto.



Técnico: Eduardo Barros.

Athletic: Adriel; Wesley Gasolina, Sidimar, Jhonatan e Marcelo Ajul; Yuri, Fernando Martínez e David Braga; Wellinton Torrão, Neto Costa e Max.



Técnico: Rui Duarte.

Desfalques

Cuiabá: Denilson e Alisson Safira (suspensos); Nathan (lesão).



Athletic: Sandry, Luiz Filipe e Jefferson (suspensos).

Arbitragem

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Maguielson Lima Barbosa (DF) Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Renato Gomes Tolentino (DF)

Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Renato Gomes Tolentino (DF) VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Este é o retrato da classificação dos meus vinte times ao final da rodada 2??8??. Novo líder por aqui! Iremos entrar em breve na contagem regressiva da competição! ???? E a certeza é que ainda tem muita reviravolta e novidade pela frente...#BrasileirãoSuperbet pic.twitter.com/pxdM38Kdmz ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) September 26, 2025

Ficha técnica

Cuiabá x Athletic

Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 29ª rodada



Data: domingo, 28 de setembro de 2025



Horário: 20h30 (de Brasília)



Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)



Transmissão: ESPN e Disney+