Cuiabá x Athletic pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Cuiabá e Athletic se enfrentam neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dourado busca manter a invencibilidade de sete jogos e segue vivo na luta pelo acesso, enquanto o time mineiro tenta se afastar da zona de rebaixamento.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
Como chegam as equipes?
O Cuiabá ocupa a 6ª posição, com 42 pontos em 28 jogos, e está a quatro do G-4. O técnico Eduardo Barros não poderá contar com o volante Denilson e o atacante Alisson Safira, artilheiro do time, suspensos. Além deles, o zagueiro Nathan segue lesionado.
O Athletic aparece em 15º lugar, com 32 pontos, e corre risco de voltar ao Z-4 em caso de derrota. O técnico Rui Duarte terá de lidar com as suspensões de Sandry, Luiz Filipe e do goleiro Jefferson, mas contará com os retornos do goleiro Adriel e dos zagueiros Jhonatan e Alex.
Retrospecto do confronto
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, com vitória do Cuiabá.
Prováveis escalações
Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Max; Calebe, Patrick de Lucca, David e Jader; Alejandro Martínez e Carlos Alberto.
Técnico: Eduardo Barros.
Athletic: Adriel; Wesley Gasolina, Sidimar, Jhonatan e Marcelo Ajul; Yuri, Fernando Martínez e David Braga; Wellinton Torrão, Neto Costa e Max.
Técnico: Rui Duarte.
Desfalques
Cuiabá: Denilson e Alisson Safira (suspensos); Nathan (lesão).
Athletic: Sandry, Luiz Filipe e Jefferson (suspensos).
Arbitragem
- Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Renato Gomes Tolentino (DF)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Ficha técnica
Cuiabá x Athletic
Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 29ª rodada
Data: domingo, 28 de setembro de 2025
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
Transmissão: ESPN e Disney+