Criciúma x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

27/09/2025 20h00

Criciúma e Paysandu se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma busca manter a liderança da competição, enquanto o Paysandu tenta reagir na parte de baixo da tabela e sair da lanterna.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Disney+, ESPN, SportyNet e Kwai.

Como chegam as equipes?

O Criciúma é o líder da Série B, com 49 pontos em 28 jogos (14 vitórias, 7 empates e 7 derrotas), e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, mantendo uma sequência de oito jogos sem derrota. O técnico Eduardo Baptista terá todo o elenco à disposição.

O Paysandu ocupa a última posição, com 22 pontos em 28 partidas (4 vitórias, 8 empates e 16 derrotas), e chega para o duelo com cinco desfalques: Leandro Vilela, Thiago Heleno e Anderson Leite (lesionados), além de Rossi e Bryan Borges (suspensos). O técnico Márcio Fernandes projeta um jogo decisivo para tentar manter o clube na Série B.

Retrospecto do confronto

Criciúma e Paysandu se enfrentaram 17 vezes em todas as competições, com 8 vitórias do Criciúma, 5 empates e 4 do Paysandu. Em casa, o Criciúma venceu 5 dos 9 jogos, enquanto o Paysandu venceu 3 dos 8 jogos fora de casa.

Prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves (Jean Carlos) e Nícolas.

Técnico: Eduardo Baptista

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Thiago Heleno, Novillo e Bryan Borges; Dudu Vieira, Gustavo Nicola (Wendel Júnior), Reverson e Maurício Antônio; Diogo Oliveira e Garcez.

Técnico: Márcio Fernandes

Desfalques

Criciúma: nenhum.

Paysandu: Leandro Vilela, Thiago Heleno, Anderson Leite (lesionados), Rossi e Bryan Borges (suspensos).

Arbitragem

  • Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

  • Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

  • VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Ficha técnica

Criciúma x Paysandu

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 29ª rodada

  • Data: domingo, 28 de setembro de 2025

  • Horário: 16h (de Brasília)

  • Local: Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

  • Transmissão: Disney+, ESPN, SportyNet e Kwai

