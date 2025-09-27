Criciúma x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Criciúma e Paysandu se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma busca manter a liderança da competição, enquanto o Paysandu tenta reagir na parte de baixo da tabela e sair da lanterna.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo Disney+, ESPN, SportyNet e Kwai.
Como chegam as equipes?
O Criciúma é o líder da Série B, com 49 pontos em 28 jogos (14 vitórias, 7 empates e 7 derrotas), e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, mantendo uma sequência de oito jogos sem derrota. O técnico Eduardo Baptista terá todo o elenco à disposição.
O Paysandu ocupa a última posição, com 22 pontos em 28 partidas (4 vitórias, 8 empates e 16 derrotas), e chega para o duelo com cinco desfalques: Leandro Vilela, Thiago Heleno e Anderson Leite (lesionados), além de Rossi e Bryan Borges (suspensos). O técnico Márcio Fernandes projeta um jogo decisivo para tentar manter o clube na Série B.
Retrospecto do confronto
Criciúma e Paysandu se enfrentaram 17 vezes em todas as competições, com 8 vitórias do Criciúma, 5 empates e 4 do Paysandu. Em casa, o Criciúma venceu 5 dos 9 jogos, enquanto o Paysandu venceu 3 dos 8 jogos fora de casa.
Prováveis escalações
Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves (Jean Carlos) e Nícolas.
Técnico: Eduardo Baptista
Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Thiago Heleno, Novillo e Bryan Borges; Dudu Vieira, Gustavo Nicola (Wendel Júnior), Reverson e Maurício Antônio; Diogo Oliveira e Garcez.
Técnico: Márcio Fernandes
Desfalques
Criciúma: nenhum.
Paysandu: Leandro Vilela, Thiago Heleno, Anderson Leite (lesionados), Rossi e Bryan Borges (suspensos).
Arbitragem
- Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
- Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
- VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
Ficha técnica
Criciúma x Paysandu
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 29ª rodada
- Data: domingo, 28 de setembro de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Heriberto Hülse, Criciúma (SC)
- Transmissão: Disney+, ESPN, SportyNet e Kwai