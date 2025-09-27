Criciúma x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Criciúma e Paysandu se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma busca manter a liderança da competição, enquanto o Paysandu tenta reagir na parte de baixo da tabela e sair da lanterna.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Disney+, ESPN, SportyNet e Kwai.

Como chegam as equipes?

O Criciúma é o líder da Série B, com 49 pontos em 28 jogos (14 vitórias, 7 empates e 7 derrotas), e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, mantendo uma sequência de oito jogos sem derrota. O técnico Eduardo Baptista terá todo o elenco à disposição.

O Paysandu ocupa a última posição, com 22 pontos em 28 partidas (4 vitórias, 8 empates e 16 derrotas), e chega para o duelo com cinco desfalques: Leandro Vilela, Thiago Heleno e Anderson Leite (lesionados), além de Rossi e Bryan Borges (suspensos). O técnico Márcio Fernandes projeta um jogo decisivo para tentar manter o clube na Série B.

Retrospecto do confronto

Criciúma e Paysandu se enfrentaram 17 vezes em todas as competições, com 8 vitórias do Criciúma, 5 empates e 4 do Paysandu. Em casa, o Criciúma venceu 5 dos 9 jogos, enquanto o Paysandu venceu 3 dos 8 jogos fora de casa.

Este é o retrato da classificação dos meus vinte times ao final da rodada 2??8??. Novo líder por aqui! Iremos entrar em breve na contagem regressiva da competição! ???? E a certeza é que ainda tem muita reviravolta e novidade pela frente...#BrasileirãoSuperbet pic.twitter.com/pxdM38Kdmz ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) September 26, 2025

Prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves (Jean Carlos) e Nícolas.



Técnico: Eduardo Baptista

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Thiago Heleno, Novillo e Bryan Borges; Dudu Vieira, Gustavo Nicola (Wendel Júnior), Reverson e Maurício Antônio; Diogo Oliveira e Garcez.



Técnico: Márcio Fernandes

Desfalques

Criciúma: nenhum.



Paysandu: Leandro Vilela, Thiago Heleno, Anderson Leite (lesionados), Rossi e Bryan Borges (suspensos).

Arbitragem

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB) VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

???? ????? ?????? ? ????? ?? ???: "O topo da inteligência é alcançar a humildade" Pegou a visão? ??? @99LuizHenrique pic.twitter.com/P2OaD0PMq0 ? Criciúma E.C. ? (@CriciumaEC) September 26, 2025

Ficha técnica

Criciúma x Paysandu