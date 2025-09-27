Topo

Crespo amarga 3ª derrota seguida pela primeira vez à frente do São Paulo

27/09/2025 05h00

A noite da última quinta-feira trouxe um feito inédito - e negativo - para Hernán Crespo. Com a derrota do São Paulo por 1 a 0 para a LDU, no Morumbis, que decretou a eliminação do Tricolor nas quartas de final da Libertadores, o treinador argentino acumulou três reveses consecutivos pela primeira vez em suas duas passagens pela equipe.

Até então, Crespo havia amargado no máximo duas derrotas seguidas. A primeira vez ocorreu em 2021, quando caiu diante de Fluminense e Fortaleza. Já em 2025, após seu retorno, o São Paulo perdeu para a LDU em Quito e para o Santos no Brasileirão, antes de ser superado novamente pelos equatorianos em casa.

Diante de mais de 50 mil torcedores que lotaram o Morumbis, o São Paulo até pressionou, criou chances claras, principalmente com Luciano, mas voltou a esbarrar na falta de precisão nas finalizações.


A LDU, comandada por Tiago Nunes, foi letal: em um contra-ataque no fim do primeiro tempo, Medina aproveitou falha de Bobadilla e marcou o gol que definiu o confronto.

Com a queda, Crespo soma agora seis derrotas em 18 partidas desde o seu retorno, além de oito vitórias e quatro empates, o que representa 51% de aproveitamento. A marca negativa aumenta a pressão sobre o treinador, que terá a missão de recolocar o Tricolor no rumo no Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do São Paulo será na segunda-feira, às 20h (de Brasília), diante do Ceará, novamente no Morumbis, em duelo válido pela 25ª rodada. A equipe busca reagir para entrar no G6 e garantir vaga na próxima edição da Libertadores.

