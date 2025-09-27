Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Corinthians e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

Onde assistir Corinthians x Flamengo ao vivo?

TV: Record (TV aberta) e Premiere (pay per view)

Record (TV aberta) e Premiere (pay per view) YouTube: Cazé TV

Cazé TV Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, na Neo Química Arena

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians chega pressionado pela derrota para o lanterna Sport na última rodada, por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O resultado em Recife encerrou uma sequência de cinco jogos da equipe de Dorival Júnior sem perder.

Na última sexta-feira, o elenco alvinegro foi cobrado por torcedores organizados no CT Dr. Joaquim Grava. O time no momento é o décimo colocado da tabela do Brasileirão, com 29 pontos.

A partida deste domingo marcará a estreia do novo terceiro uniforme do Timão. O modelo faz referência à linha Total 90, sucesso da Nike em 2005, e traz as cores preta e laranja.

Como chega o Flamengo para o confronto?

O Flamengo, por sua vez, lidera a Série A com 51 pontos. Além disso, o Rubro-Negro vem embalado pela classificação às semifinais da Libertadores, eliminando o Estudiantes, nos pênaltis.

Na última partida pela liga nacional, a equipe comandada por Filipe Luís empatou com o Vasco, por 1 a 1.

Histórico do confronto entre Corinthians e Flamengo

O histórico geral do confronto entre Corinthians e Flamengo aponta para um ligeiro favoritismo para o lado rubro-negro. Segundo o site Ogol, especializado em estatísticas, foram 54 vitórias a favor dos cariocas, 45 dos paulistas e 25 empates em 124 jogos disputados.

Já o retrospecto recente, antes terrível para o Corinthians, ficou mais equilibrado. Nos últimos dez encontros entre as equipes, foram quatro triunfos flamenguistas e dois corintianos, além de quatro empates.

O último jogo entre os times terminou com goleada do Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã. Esta, inclusive, foi a última partida antes do técnico Dorival Júnior assumir o Timão.

Estatísticas

Oscilante, o Corinthians detém sete vitórias, oito empates e nove derrotas na atual edição do Campeonato Brasileiro - 40% de aproveitamento. A equipe marcou 24 gols e sofreu 29.

Os números do Alvinegro em casa são ruins. O Timão é o quinto pior mandante do torneio, com apenas quatro vitórias em 11 jogos.

Já o Flamengo faz uma ótima campanha, com 15 triunfos, seis empates e apenas dois reveses - aproveitamento de 73%. Com 48 bolas na rede a favor e somente 11 contra, a equipe é dona do melhor ataque e da melhor defesa da Série A.

Além disso, o time carioca é o segundo melhor visitante do torneio, com seis triunfos em dez partidas.

Corinthians na temporada

28 vitórias, 15 empates e 13 derrotas

68 gols marcados

54 gols sofridos

Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols

Flamengo na temporada

37 vitórias, 12 empates e oito derrotas

106 gols marcados

33 gols sofridos

Artilheiro: De Arrascaeta, com 18 gols

Prováveis escalações

O técnico Dorival Júnior irá promover mudanças no Corinthians. Ele conta com o retorno do atacante Gui Negão, que cumpriu suspensão na última partida. O volante Charles, em transição física, e o jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, com um edema no tornozelo esquerdo, também podem voltar a ser relacionados.

O atacante Memphis Depay, por sua vez, deve seguir de fora. O holandês, que se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita, não treinou no gramado ao longo desta semana. Portanto, é pouco provável que ele fique à disposição.

Já os meias André Carrillo e Rodrigo Garro, entregues ao departamento médico, são desfalques certos.

Do outro lado, o Flamengo pode poupar alguns titulares em razão do desgaste provocado pelos jogos contra o Estudiantes, pela Libertadores. Felipe Luís deve ter as baixas de Erick Pulgar, em transição física, e Michael, com dores no tornozelo esquerdo.

O lateral esquerdo Ayrton Lucas, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, está fora.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Maycon), Breno Bidon e Vitinho; Gui Negão e Yuri Alberto.

Pendurados: Charles, Dorival Júnior, Hugo Souza, Talles Magno e Yuri Alberto

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira (Léo Ortiz) e Viña; Jorginho (Allan), De La Cruz e De Arrascaeta (Carrascal); Samuel Lino (Everton Cebolinha), Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Pendurados: Léo Pereira, Allan e Pulgar

Arbitragem de Corinthians x Flamengo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) VAR: Wagner Reway (SC)

Próximo jogo do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Próximo jogo do Flamengo

Flamengo x Cruzeiro (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 02/10 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília)

02/10 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

? Ficha técnica

?? CORINTHIANS x FLAMENGO ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)



?? Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: às 20h30 (de Brasília)