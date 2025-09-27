Topo

Corinthians vence Taubaté e mantém liderança isolada no Paulista feminino

27/09/2025 16h58

Na tarde deste sábado, o Corinthians venceu o Taubaté por 3 a 0, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista feminino. Juliete, Ivana Fuso e Ariel Godoi anotaram os gols das Brabas.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians se manteve na liderança isolada do Campeonato Paulista, chegando aos 27 pontos. A equipe alvinegra abriu oito pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras, que entra em campo neste domingo. Já o Taubaté permaneceu na sétima posição, com seis pontos.

  • Corinthians: líder, com 27 pontos (nove vitórias e uma derrota)

  • Taubaté: sétimo e penúltimo colocado, com seis pontos (três vitórias e sete derrotas)

Os gols do jogo

O Corinthians inaugurou o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo. Robledo recebeu na entrada da área e abriu o jogo com Juliete, que caiu pelo lado esquerdo. A lateral cruzou e a bola pegou curva, enganando a goleira do Taubaté e terminando no fundo das redes.

Cinco minutos depois, as Brabas ampliaram a vantagem no placar com um bonito gol. Letícia Monteiro ficou com a sobra na entrada da área e se livrou da marcação com um belo giro. A meia enfiou grande bola para Ivana Fuso, que só finalizou para o gol de dentro da área. A bola ainda bateu na trave antes de acabar dentro do gol.

Já no segundo tempo, o Corinthians aumentou o marcador por volta dos 25 minutos. Ariel Godoi recebeu dentro da área, dominou tirando a marcação e estufou as redes do Taubaté, fazendo 3 a 0 para o Timão.

Próximos jogos

CORINTHIANS

  • Corinthians x Independiente del Valle-EQU (primeira rodada da Copa Libertadores feminina)

  • Data e horário: 02/10 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)

  • Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)

TAUBATÉ

  • Santos x Taubaté (11ª rodada do Paulista feminino)

    Data e horário: 02/11 (domingo), com horário a confirmar

    Local inicial: Vila Belmiro, em Santos (SP)

? ? TAUBATÉ 0 X 3 CORINTHIANS ??

? Competição: Campeonato Paulista feminino (10ª rodada)

?? Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP)

? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 15h (de Brasília)

Gols

? Juliete, aos 37? do 1º T (Corinthians)

? Ivana Fuso, aos 42? do 1ºT (Corinthians)

? Ariel Godoi, aos 24? do 2ºT (Corinthians)

