Corinthians homenageará Renato Augusto antes de jogo contra o Flamengo
O Corinthians fará uma homenagem ao meio-campista Renato Augusto antes da partida contra o Flamengo, neste domingo, na Neo Química Arena. Aos 37 anos, o jogador anunciou a aposentadoria na última semana para se dedicar à família e a outros objetivos fora dos gramados.
Renato Augusto será homenageado pelo Corinthians depois do aquecimento das equipes, pouco antes da bola rolar para o duelo contra o Flamengo. O meio-campista foi revelado pelo clube da Gávea, mas também escreveu uma bonita história no Timão.
O perfil oficial da Neo Química Arena no X (antigo Twitter) convocou a Fiel Torcida a chegar mais cedo no estádio para participar da homenagem ao ex-camisa 8 alvinegro.
"Homenagem para o Rei! Após o aquecimento das equipes nesse domingo, Renato Augusto será homenageado no campo da Neo Química Arena. Chegue cedo para saudar o ex-camisa 8 do Timão que escreveu o seu nome na história do Corinthians", escreveu o perfil.
Em duas passagens pelo Corinthians, entre 2013 e 2015 e depois entre 2021 e 2023, Renato Gaúcho somou 243 jogos com a camisa do Timão, marcou 30 gols e deu 37 assistências. O meia ainda levantou três títulos: Campeonato Paulista (2013), Recopa Sul-Americana (2013) e o Campeonato Brasileiro (2015) - sendo eleito o melhor jogador da competição.
Carreira de Renato Augusto
Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Renato Augusto ainda teve passagens por Bayer Leverkusen (Alemanha), Beijing Guoan (China) e Fluminense, além do Corinthians.
Com a camisa da Seleção Brasileira, o meia disputou 33 jogos, marcou seis gols e deu três assistências. Ele ainda foi convocado pelo técnico Tite para disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na competição, participou de três partidas e balançou as redes uma vez.
Sem contar os títulos conquistados com a camisa do Timão, Renato Augusto também foi campeão Carioca (2007 e 2008) e da Copa do Brasil (2006) com o Flamengo, venceu uma Taça da China (2017/18) com o Beijing Guoan e levantou uma Recopa Sul-Americana (2024) com o Fluminense, seu último clube da carreira.
Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o meia conquistou o inédito ouro olímpico para o Brasil.
Próximos jogos do Corinthians
- Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)