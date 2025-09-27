Conmebol define datas e horários de semis da Libertadores e Sula; veja

A Conmebol estipulou as datas e horários dos jogos das semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana, com três times brasileiros envolvidos: Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG.

O que aconteceu

O Palmeiras enfrentará a LDU, que eliminou o São Paulo no Morumbi nas quartas de final. O jogo de ida será na altitude de Quito, no dia 23 de outubro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). A volta será no Allianz Parque, dia 30 de outubro, também às 21h30.

Na outra semifinal, o Flamengo enfrenta o Racing, mas decide o confronto na Argentina. O primeiro jogo é no Maracanã, no dia 22 de outubro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O confronto decisivo é no El Cilindro, em Avellaneda, na semana seguinte, dia 29 de outubro, no mesmo horário.

A final da Libertadores será disputada em jogo único, programado para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Galo na Sul-Americana

Pela Copa Sul-Americana, o Atlético-MG é o último brasileiro vivo nas semifinais. No jogo de ida, o Galo vai a Quito enfrentar o Independiente del Valle. A partida está marcada para o dia 21 de outubro, terça-feira, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta será na semana seguinte, dia 28, na Arena MRV, também às 21h30.

Na outra semifinal, Universidad de Chile e Lanús se enfrentam nos dias 23 e 30 de outubro, ambos às 19h (de Brasília), com o primeiro jogo no Chile e a decisão do confronto na Argentina.

O Atlético-MG, agora com Sampaoli, busca um título inédito de Sul-Americana, taça que ainda não tem na galeria de troféus.

A final da Sul-Americana de 2025 será em Assunção, no Paraguai, no dia 22 de novembro. O estádio do jogo ainda não foi definido pela Conmebol.