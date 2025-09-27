Conmebol anuncia datas e horários de jogos de Flamengo e Palmeiras na Libertadores; veja detalhes
A Conmebol destrinchou neste sábado as datas e horários dos jogos de Flamengo e Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores. Na reta final de outubro, cariocas e paulistas irão enfrentar Racing e LDU, respectivamente, na busca por uma vaga na decisão da competição continental.
O Flamengo irá abrir a semifinal contra o Racing no Maracanã, no dia 22 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília). Uma semana depois, no dia 29, o Mengão visita os argentinos no estádio El Cilindro, também às 21h30.
Em caso de igualdade no agregado em um dos confrontos, a definição do classificado será feita na disputa de pênaltis. A grande final da Copa Libertadores será no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental em Lima, no Peru.
Adriano Fontes / Flamengo
Veja a tabela dos jogos das semifinais da Copa Libertadores:
IDA:
22/10 (quarta-feira): Flamengo x Racing - 21h30
23/10 (quinta-feira): LDU x Palmeiras - 21h30
VOLTA:
29/10 (quarta-feira): Racing x Flamengo - 21h30
30/10 (quinta-feira): Palmeiras x LDU - 21h30
- - Jogos do Flamengo terão transmissão da Rede Globo e do Paramount+, enquanto as partidas do Palmeiras serão transmitidas pela ESPN.