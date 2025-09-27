Conmebol anuncia datas e horários de jogos de Flamengo e Palmeiras na Libertadores; veja detalhes

A Conmebol destrinchou neste sábado as datas e horários dos jogos de Flamengo e Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores. Na reta final de outubro, cariocas e paulistas irão enfrentar Racing e LDU, respectivamente, na busca por uma vaga na decisão da competição continental.

O Flamengo irá abrir a semifinal contra o Racing no Maracanã, no dia 22 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília). Uma semana depois, no dia 29, o Mengão visita os argentinos no estádio El Cilindro, também às 21h30.

Por sua vez, o Palmeiras decidirá em casa contra a LDU. O jogo de ida entre as equipes será no Equador, no dia 23 de outubro (quinta-feira), às 21h30, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. A volta será no Allianz Parque uma semana depois, no mesmo horário.

Em caso de igualdade no agregado em um dos confrontos, a definição do classificado será feita na disputa de pênaltis. A grande final da Copa Libertadores será no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental em Lima, no Peru.

Adriano Fontes / Flamengo

Veja a tabela dos jogos das semifinais da Copa Libertadores:

IDA:



22/10 (quarta-feira): Flamengo x Racing - 21h30



23/10 (quinta-feira): LDU x Palmeiras - 21h30

VOLTA:



29/10 (quarta-feira): Racing x Flamengo - 21h30



30/10 (quinta-feira): Palmeiras x LDU - 21h30