Com Messi titular, Inter Miami cede empate ao Toronto FC pela MLS

27/09/2025 19h48

O Inter Miami até saiu na frente, mas cedeu o empate em 1 a 1 ao Toronto FC no Estádio BMO Field, pela 32ª rodada da Conferência Leste da MLS (Major League Soccer). Tadeo Allende marcou para o time de Miami, enquanto Djordje Mihailovic deixou tudo igual para os donos da casa. Lionel Messi, que foi titular e jogou os 90 minutos, parou em uma noite inspirada do goleiro Sean Johnson, que fez pelo menos duas boas defesas.

Situação na tabela

Com o resultado, o Inter Miami chegou aos 56 pontos, mas estacionou na terceira posição da Conferência Leste da MLS, ficando a quatro pontos do líder Philadelphia Union. Já o Toronto FC segue fora da zona de classificação e figura no 12º posto, com 28 pontos.

  • Inter Miami: terceiro colocado, com 56 pontos (16 vitórias, oito empates e seis derrotas)

  • Toronto FC: 12º lugar, com 28 pontos (cinco vitórias, 13 empates e 13 derrotas)

Os principais lances do jogo

Com 28 minutos, o Inter Miami quase abriu o marcador. Messi recebeu de Busquets e colocou na frente. O argentino invadiu a área e bateu forte para o gol, mas o goleiro Sean Johnson fez grande defesa e evitou o gol.

Foi já nos acréscimos que o Inter Miami conseguiu inaugurar o placar no BMO Field. Jordi Alba apareceu do lado esquerdo do ataque e cruzou na segunda trave. Tadeo Allende superou a marcação e completou de cabeça para o fundo das redes.

Aos 15 minutos da etapa final, o Toronto FC deixou tudo igual no marcador. Laryea acreditou no lance e salvou uma bola de ir pela linha de fundo, cruzando rasteiro com um carrinho. Djordje Mihailovic apareceu sozinho na pequena área e só empurrou para o gol.

Próximos jogos

TORONTO FC

  • Chicago Fire x Toronto FC (33ª rodada da MLS)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Soldier Field, em Chicado (EUA)

INTER MIAMI

  • Inter Miami x Chicago Fire (jogo atrasado da MLS)

  • Data e horário: 30/09 (terça-feira), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Lockhart Stadium, em Miami (EUA)

?? TORONTO FC 1 x 1 INTER MIAMI ??

? Competição: MLS (32ª rodada)

?? Local: Estádio BMO Field, em Toronto (Canadá)

? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 17h30 (de Brasília)

Gols

? Tadeo Allende, aos 45+2? do 1ºT (Inter Miami)

? Djordje Mihailovic, aos 15? do 2ºT (Toronto FC)

