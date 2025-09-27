Com gol de Beraldo, PSG vence Auxerre e reassume liderança do Francês

O Paris Saint-Germain conquistou mais uma grande vitória, dessa vez com brilho dos zagueiros. Neste sábado, o PSG bateu o Auxerre por 2 a 0, no Parque dos Príncipes, em compromisso válido pela sexta rodada do Campeonato Francês. Zabarnyi e o brasileiro Lucas Beraldo balançaram as redes para dar a vitória aos donos da casa.

Situação na tabela

Com o resultado, o PSG voltou ao topo da tabela do Campeonato Francês. O time comandado por Luis Enrique alcançou os 15 pontos e tomou a liderança do Olympique de Marselha. Do outro lado, o Auxerre aparece na 13ª colocação, com seis pontos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo não foi de grandes emoções no Parque dos Príncipes. O PSG teve maior volume de jogo e dominou as ações ofensivas, mas o Auxerre se defendeu bem e soube conter os avanços do time reserva dos donos da casa.

A pressão, por sua vez, surtiu efeito, e o PSG abriu o placar aos 32 minutos. Em cobrança de escanteio ensaida, Lee tocou para Kvaratskhelia, que devolveu. O sul-coreano encontrou Vitinha, que alçou bola para a segunda trave. Zabarnyi chegou batendo de primeira e inaugurou o marcador.

Já no segundo tempo, o PSG ampliou o marcador logo aos 10 minutos. Em nova jogada ensaiada após cobrança de escanteio, Mayulu cruzou para dentro da área. O brasileiro Beraldo se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo do gol.

O Auxerre criou duas boas oportunidades na segunda etapa e não só acertou uma bola na trave, como também teve uma bola afastada em cima da linha. O PSG, por sua vez, controlou o resultado tendo maior posse de bola e saiu com mais uma vitória no Francês.

Próximos jogos

PSG

Barcelona x PSG (segunda rodada da Champions League)

(segunda rodada da Champions League) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (Espanha)

AUXERRE

Auxerre x Lens (sétima rodada do Campeonato Francês)

(sétima rodada do Campeonato Francês) Data e horário: 04/10 (sábado), às 16h05 (de Brasília)

Local: Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre (França)

