Com dois de Haaland, Manchester City goleia o Burnley e dorme no G4 do Inglês
O Manchester City entrou no G4 do Campeonato Inglês neste sábado ao golear o Burnley, por 5 a 1, no Etihad Stadium, pela sexta rodada. Haaland (2), Matheus Nunes e Estève (2 contra) fizeram os gols do time da casa, enquanto Anthony balançou as redes para os visitantes.
Com o resultado, o Manchester City ganha posições e assume a terceira colocação, com dez pontos, mesma pontuação de Arsenal e Tottenham, que ainda jogam na rodada. O Burnley é o 17º colocado, com quatro pontos.
Como foi o jogo
O Manchester City abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada pela esquerda, Doku invadiu a área e bateu para defesa do goleiro. No rebote, o zagueiro Estève dividiu com Foden ao tentar afastar, mas mandou a bola contra o próprio gol.
O Burnley deixou tudo igual aos 37. A equipe recuperou a posse após saída errada do City e trocou passes até o lado esquerdo de ataque. Hartman cruzou rasteiro para Anthony, que bateu de primeira no canto de Donnarumma.
O time de Guardiola voltou à frente do marcador aos 15 da segunda etapa. Após cruzamento da direita, Haaland subiu mais alto que a defesa adversária e ajeitou para Matheus Nunes. O português bateu de voleio sem deixar cair e marcou o segundo gol dos donos da casa.
Logo depois, aos 19, o City ampliou a vantagem. Depois de mais uma jogada que começou na esquerda com Doku, o City trabalhou e inverteu o jogo para o lado direito. Matheus Nunes bateu de primeira para Oscar Bobb, que não conseguiu chutar. Quem mandou para as redes foi novamente o zagueiro Estève, que marcou seu segundo gol contra na partida.
O time mandante transformou a vitória em goleada aos 45. Doku invadiu a área pela esquerda e encontrou Haaland na segunda. O norueguês, artilheiro da Premier League, mandou para o fundo das redes.
E ainda deu tempo de Haaland marcar mais um. Aos 48, o atacante aproveitou erro da defesa do Burnley, saiu na cara do gol e finalizou na saída do goleiro para dar números finais ao jogo.