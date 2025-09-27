Topo

Com desconforto, Adonis Frías desfalca o Santos contra o Bragantino

27/09/2025 11h52

O técnico Vojvoda recebeu na manhã deste sábado a notícia de que terá mais um desfalque para escalar o Santos contra o Red Bull Bragantino, neste domingo.

Recém-contratado, o zagueiro Adonis Frías sentiu um desconforto na panturrilha direita e será preservado do duelo pelo Campeonato Brasileiro.

O argentino havia realizado sua estreia pelo Peixe no dia 14 deste mês, quando substituiu Guilherme na segunda etapa do empate diante do Atlético-MG, por 1 a 1. No último domingo, ele foi escalado como titular ao lado de Luan Peres no triunfo sobre o São Paulo, por 1 a 0.

Contratado junto ao León, do México, Frías se junta aos lesionados Neymar, Victor Hugo e Bontempo na lista de desfalques do Santos para o confronto. Além deles, Escobar também estará de fora da partida, já que cumpre suspensão após receber o terceiro amarelo na competição.

O Peixe inicia a rodada na 15ª colocação, com 26 pontos, quatro de diferença para a zona de rebaixamento. Em caso de vitória, a equipe respira na tabela e pode assumir a décima posição.

