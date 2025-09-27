COB Expo recebe ativação do Cleveland Cavaliers e palestra sobre novos talentos

O basquete foi um dos grandes destaques da COB Expo 2025 neste sábado. Durante cerca de uma hora, o Cleveland Cavaliers promoveu uma ativação especial no evento. O público pôde participar de desafios em quadra e concorrer a brindes da franquia campeã da NBA de 2016.

Além disso, a feira recebeu a palestra gratuita "Game On: formando talentos para o basquete nacional e internacional", que reuniu importantes líderes e gestores da modalidade. O painel contou com a presença de Marcelo Corrêa Sousa, presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Arthur Borelli, CEO da Think Sports; Daniel Soares, diretor de Operações de Basquete da NBA América Latina; e Luciano Cabral, vice-presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

O debate abordou os desafios na formação de atletas, desde as categorias de base até o cenário internacional, destacando caminhos para que o basquete brasileiro ganhe cada vez mais força em competições globais.

"Estamos presentes no Brasil há 13 anos, começamos com projetos de formação e buscamos desenvolver não apenas o aspecto dentro de quadra, mas também fora dela. Nosso objetivo é trabalhar o desenvolvimento do atleta e da pessoa, e claro, queremos ver cada vez mais brasileiros chegando à NBA", afirmou Daniel Soares.

"Sou apaixonado pelo basquete, que faz parte da minha vida desde os 8 anos de idade. Acredito que o basquete brasileiro é uma combinação do que já construímos no passado com o que projetamos para o futuro. É um prazer enorme estar aqui, reencontrar grandes amigos e ver o quanto o basquete está atraindo pessoas", disse Marcelo Corrêa Sousa.

A COB Expo 2025 começou na última quarta-feira e segue até este domingo. O evento é aberto ao público, com entrada social mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Para participar, basta retirar gratuitamente o ingresso de visitante no site oficial (www.cobexpo.com.br) e garantir presença na maior feira do esporte olímpico da América Latina.

COB EXPO 2025

? 24 a 28 de setembro de 2025



? Pro Magno Centro de Eventos - Av. Pfa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000



? Mais informações: www.cobexpo.com.br | @cob_expo