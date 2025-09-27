Classificação do Flamengo passa por mudança radical de batedores de pênalti

A classificação do Flamengo nos pênaltis, na Libertadores, passou por um processo de renovação quase completa de cobradores em relação ao trauma recente da eliminação para o Atlético-MG, nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Só manteve Jorginho

No duelo contra o Estudiantes, pelas quartas do torneio continental, apenas Jorginho foi mantido entre os batedores. Todos os outros foram mudados em comparação às penalidades contra o Galo.

Naquela ocasião, contra os mineiros, bateram, em ordem: Arrascaeta, Jorginho, Saúl, Samuel Lino e Wallace Yan. Lino teve sua cobrança defendida por Éverson e Wallace Yan chutou para fora.

Contra o Estudiantes bateram: Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira, atingindo 100% de aproveitamento. Arrascaeta foi substituído antes do duelo ir para as penalidades. Wallace Yan, marcado pela cobrança ruim diante do Atlético-MG, ficou no banco e sequer entrou.

Rossi já havia feito sua parte contra o Atlético-MG

Apesar da eliminação, o goleiro Rossi já havia feito sua parte diante do Atlético-MG. Naquela ocasião, ele pegou o pênalti de Júnior Alonso, mas como Samuel Lino e Wallace Yan desperdiçaram suas batidas e os demais atleticanos converteram, o Galo acabou ficando com a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.

O argentino, inclusive, tem feito boas escolhas mesmo nas cobranças que não defendeu. Diante dos mineiros, por exemplo, além de pegar a batida de Alonso, acertou o canto outras duas vezes. Ele só caiu para o lado errado em duas oportunidades.

Já contra o Estudiantes ele defendeu as cobranças de Benedetti e Ascacibar, acertou o canto de outra e pulou para o lado errado em apenas uma.

Em sua passagem pelo Flamengo até aqui, já são sete pênaltis defendidos em 19 cobrados, confirmando a fama de pegador de cobranças que já carregava de outros clubes.