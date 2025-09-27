Topo

Classificação do Flamengo passa por mudança radical de batedores de pênalti

Bruno Braz e Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

27/09/2025 05h30

A classificação do Flamengo nos pênaltis, na Libertadores, passou por um processo de renovação quase completa de cobradores em relação ao trauma recente da eliminação para o Atlético-MG, nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Só manteve Jorginho

No duelo contra o Estudiantes, pelas quartas do torneio continental, apenas Jorginho foi mantido entre os batedores. Todos os outros foram mudados em comparação às penalidades contra o Galo.

Naquela ocasião, contra os mineiros, bateram, em ordem: Arrascaeta, Jorginho, Saúl, Samuel Lino e Wallace Yan. Lino teve sua cobrança defendida por Éverson e Wallace Yan chutou para fora.

Contra o Estudiantes bateram: Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira, atingindo 100% de aproveitamento. Arrascaeta foi substituído antes do duelo ir para as penalidades. Wallace Yan, marcado pela cobrança ruim diante do Atlético-MG, ficou no banco e sequer entrou.

Rossi já havia feito sua parte contra o Atlético-MG

Apesar da eliminação, o goleiro Rossi já havia feito sua parte diante do Atlético-MG. Naquela ocasião, ele pegou o pênalti de Júnior Alonso, mas como Samuel Lino e Wallace Yan desperdiçaram suas batidas e os demais atleticanos converteram, o Galo acabou ficando com a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.

O argentino, inclusive, tem feito boas escolhas mesmo nas cobranças que não defendeu. Diante dos mineiros, por exemplo, além de pegar a batida de Alonso, acertou o canto outras duas vezes. Ele só caiu para o lado errado em duas oportunidades.

Já contra o Estudiantes ele defendeu as cobranças de Benedetti e Ascacibar, acertou o canto de outra e pulou para o lado errado em apenas uma.

Em sua passagem pelo Flamengo até aqui, já são sete pênaltis defendidos em 19 cobrados, confirmando a fama de pegador de cobranças que já carregava de outros clubes.

Os jogadores têm batido muito bem os pênaltis. Eu falei para eles que podiam confiar em mim porque eu iria ajudá-los. E ter defendido dois pênaltis me deixou muito feliz.
Rossi, na zona mista após a classificação sobre o Estudiantes

