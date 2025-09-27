Topo

Chelsea tem zagueiro expulso e cede virada ao Brighton na Premier League

Estêvão disputa a bola com Mitoma na partida entre Chelsea e Brighton pelo Campeonato Inglês - Henry Nicholls/AFP
Estêvão disputa a bola com Mitoma na partida entre Chelsea e Brighton pelo Campeonato Inglês Imagem: Henry Nicholls/AFP

27/09/2025 13h06

Diante de seu torcedor, o Chelsea sofreu uma derrota amarga na Premier League. Neste sábado, a equipe londrina foi derrotada pelo Brighton por 3 a 1, no Stamford Bridge, pela sexta rodada da competição.

O Chelsea teve Trevor Chalobah expulso no início do segundo tempo, fato que condicionou o restante do jogo. De virada, Welbeck (duas vezes) e De Cuyper fizeram os gols dos visitantes, enquanto Enzo Fernández foi o autor do gol dos donos da casa.

Com o resultado, o Chelsea sofreu sua segunda derrota nesta edição da Premier League. Os Blues estão com oito pontos, na sétima posição. Por sua vez, com a vitória, o Brighton saltou para o décimo lugar, com a mesma pontuação que o Chelsea.

Como foi o jogo

O Chelsea abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 24 minutos, Reece James cruzou e a bola desviou. Ela sobrou livre para Enzo Fernández, que cabeceou livre e fez o primeiro dos londrinos no Stamford Bridge.

No segundo tempo, as coisas se complicaram. Aos sete minutos, Chalobah foi expulso com o vermelho direto após impedir uma chance clara de gol. Assim, o Chelsea ficou com um a menos em campo.

O Brighton aproveitou a superioridade numérica e empatou o jogo aos 31 minutos do segundo tempo. Após cruzamento do lado esquerdo do ataque, o veterano Danny Welbeck mergulhou na bola e acertou um belo cabeceio, sem chances para o goleiro Robert Sánchez.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, o Brighton conseguiu a tão sonhada virada. Após lançamento na área, Wieffer escorou de cabeça e De Cuyper marcou o segundo tento dos visitantes.

Por fim, aos 55, Danny Welbeck aproveitou falha da defesa do Chelsea e marcou o terceiro do Brighton, dando número finais do duelo no Stamford Bridge.

