Cédric, Lucas e Oscar treinam com bola em reapresentação do São Paulo

O elenco do São Paulo se reapresentou neste sábado, no CT da Barra Funda, após a eliminação para a LDU nas quartas de final da Copa Libertadores, na última quinta-feira, no Morumbis. A novidade ficou por conta de Cédric Soares, que voltou a treinar com os demais companheiros.

O lateral direito português vinha se recuperando de uma virose que o tirou dos últimos dois jogos do São Paulo. Neste sábado, Cédric Soares trabalhou com bola e pode voltar a ficar à disposição do técnico Hernán Crespo para o duelo da próxima segunda-feira com o Ceará, no Morumbis.

Lucas e Oscar também foram a campo. Ambos participaram da atividade com bola, mas, de acordo com Crespo, o segundo dificilmente voltará ao time antes da Data Fifa de outubro, entre os dias 6 e 14. Já o camisa 7 deve ser relacionado para a partida contra o Ceará.

O treino

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra a LDU trabalharam com a preparação física, realizando exercícios de mobilidade, core e força.

Já o restante do elenco foi a campo para participar de um circuito físico, atividades de fundamentos técnicos e um jogo em espaço reduzido.

O São Paulo finaliza neste domingo sua preparação para enfrentar o Ceará, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis.

Eliminado da Libertadores, o Tricolor tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim da temporada e vai para a reta final da competição buscando se consolidar entre os primeiros colocados para ao menos garantir uma vaga na próxima edição do torneio sul-americano.