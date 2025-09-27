Cagliari x Inter de Milão pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
A Inter de Milão visita o Cagliari neste sábado, às 15h45 (de Brasília), no Unipol Domus, pela quinta rodada do Campeonato Italiano.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e arbitragem.
Onde assistir Cagliari x Inter de Milão ao vivo?
Streaming: Disney+
TV fechada: Xsports
Como chega o Cagliari para o confronto
O time vem de três vitórias seguidas, e sua única derrota foi para o Napoli, atual campeão da competição, fora de casa.
Como chega a Inter de Milão para o confronto
A Inter de Milão vem de duas vitórias seguidas no torneio nacional, mas também já perdeu dois jogos (Udinese e Juventus).
Prováveis escalações
CAGLIARI: Caprile; Palestra, Mina, Luperto e Obert; Adopo, Prati, Folorunsho e Gaetano; Belotti e Esposito
Técnico: Iñigo Pérez
INTER DE MILÃO: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez
Técnico: Cristian Chivu
Ficha técnica de Cagliari x Inter de Milão
Confronto: Cagliari x Inter de Milão
Competição: Campeonato Italiano - quinta rodada
Data e horário: Sábado, 27 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local: Unipol Domus - Cagliari (ITA)
Transmissão: Xsports e Disney Premium