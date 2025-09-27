Topo

Esporte

Bruno Henrique rebate denúncia da Conmebol: 'Sou sempre o ruim da história'

Bruno Henrique fez gesto obsceno após Estudiantes x Flamengo - Reprodução/X
Bruno Henrique fez gesto obsceno após Estudiantes x Flamengo Imagem: Reprodução/X
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

27/09/2025 16h58

Denunciado pela Conmebol por gestos obscenos à torcida do Estudiantes após a classificação na Libertadores, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, se defendeu das acusações e demonstrou se sentir perseguido.

Sou sempre o ruim da história, né? Incrível
Bruno Henrique, em comentário no "X"

'Só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto'

Bruno Henrique foi além e alegou que sua reação foi após os torcedores do Estudiantes atirarem objetos em direção aos jogadores rubro-negros. Os comentários aconteceram em uma postagem do perfil "Flamengo da Depressão".

Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram. Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto
Bruno Henrique, em comentário no perfil "Fla da Depressão"

O que aconteceu

Após a heroica classificação nos pênaltis, os jogadores do Flamengo passaram a comemorar ainda no gramado do estádio UNO Jorge Hirshi. Porém, os torcedores do Estudiantes não gostaram e atiraram objetos nos atletas rubro-negros.

Bruno Henrique se enfureceu e passou a fazer os gestos obscenos. Primeiramente, mostrou o dedo do meio e, em seguida, segurou e balançou suas partes íntimas.

A imprensa argentina repercutiu bastante a cena e o assunto chegou à Conmebol, que reuniu sete links de reportagens sobre o tema e abriu expediente contra o atacante.

O Flamengo tem até o dia 3 de outubro para apresentar a defesa. Bruno Henrique pode ser punido com multa ou até mesmo suspensão por parte da entidade sul-americana.

Na mira da Justiça Comum e com efeito suspensivo no STJD

Bruno Henrique atravessa outras batalhas judiciais em diferentes esferas. Acusado de manipulação esportiva, ele foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por 12 jogos, mas o Flamengo conseguiu obter um efeito suspensivo até o julgamento do recurso no Pleno.

O atacante ainda terá que responder sobre o tema também na Justiça Comum, mas a audiência ainda não tem data marcada.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

São Paulo x Palmeiras: clássico do Paulista tem 'tira-teima' e boom de gols

Transmissão ao vivo de Juventude x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Vasco x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Bruno Henrique rebate denúncia da Conmebol: 'Sou sempre o ruim da história'

Corinthians vence Taubaté e mantém liderança isolada no Paulista feminino

São Paulo repudia bloqueio de repasses da Libra arquitetado pelo Flamengo

Palmeiras detona Flamengo por impedir pagamento da Globo à Libra: 'Postura prepotente e dolosa'

São Paulo se junta ao Palmeiras e critica Flamengo em bloqueio de verba

Cédric, Lucas e Oscar treinam com bola em reapresentação do São Paulo

Grêmio anuncia renovação de contrato com Alysson até o final de 2029

Presidente do Fluminense apresenta Zubeldía, mas não esconde mágoa com Renato: 'Deve a multa'