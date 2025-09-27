Inglês: Brasileiro marca duas vezes, e Manchester United perde para Brentford
A má fase do Manchester United segue viva nesta temporada. Neste sábado, a equipe do técnico Ruben Amorim foi derrotada pelo Brentford por 3 a 1, no Community Stadium, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.
O destaque do jogo foi o atacante brasileiro Igor Thiago, autor dos dois primeiros gols do Brentford. Além dele, Jensen também fez para os donos da casa. O esloveno Benjamin Sesko diminuiu para o United.
Com a derrota, o Manchester United ficou estacionado nos sete pontos após seis jogos, na 12ª posição. Por sua vez, o Brentford ultrapassou os Red Devils na classificação e agora está no 11º lugar, com o mesmo número de pontos e partidas.
Lances do jogo
O Brentford abriu o placar com o brasileiro Igor Thiago. Aos oito minutos, o atacante recebeu em profundidade e finalizou com categoria para inaugurar o marcador.
Depois, aos 20 minutos, o Brentford puxou contra-ataque pelo lado esquerdo e o goleiro Bayindir deu rebote, que foi aproveitado novamente por Igor Thiago, que fez o segundo dos mandantes.
Porém, o United reagiu rápido. Aos 26, após cruzamento, Mbeumo disputou com o goleiro Kelleher e a bola sobrou viva na área. Após três finalizações, Sesko conseguiu diminuir para a equipe de Manchester.
Na segunda etapa, Mbeumo recebeu de frente para o gol, mas foi puxado pelo zagueiro Collins e o árbitro assinalou pênalti para o United. Na cobrança, Bruno Fernandes parou em bela defesa do goleiro Kelleher.
Por fim, aos 50 minutos do segundo tempo, o Brentford fez o terceiro. Após um contra-ataque avassalador, o meia Jensen arriscou de fora da área e deu números finais ao duelo.
Ficha Técnica
BRENTFORD 3 x 1 MANCHESTER UNITED
Competição: Campeonato Inglês (6ª rodada)
Local: Brentford Community Stadium, em Brentford, na Inglaterra
Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)
Horário: 08h30 (de Brasília)
Gols: Igor Thiago, aos 08' do 1ºT; Igor Thiago, aos 20' do 1ºT; Jensen, aos 50' do 2ºT (Brentford); Benjamin Sesko, aos 26' do 1ºT (Manchester United)