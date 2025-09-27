Sasha decide, e Fortaleza vence Sport em duelo de desesperados no Castelão

O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 hoje, pela 25ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

Lucas Sasha fez o gol da vitória do Fortaleza em lance individual no fim do 1º tempo. O atacante recebeu de fora da área, pedalou e bateu rasteiro para fazer o 1 a 0.

O resultado no Castelão não altera muito a vida de Fortaleza e Sport, que seguem na penúltima e última posição do campeonato, respectivamente.

Com a vitória, o Fortaleza chega a 21 pontos e empata com o Juventude na pontuação, mas segue na penúltima colocação pelos critérios de desempate. O Sport está na lanterna com apenas 14 pontos.

Na próxima rodada, o Leão do Pici recebe o São Paulo em casa. Já o Sport enfrenta o Fluminense na Ilha do Retiro.

Duelo de desesperados

O Fortaleza começou a rodada ocupando a penúltima colocação do campeonato, com 18 pontos. Já o lanterna Sport, com 14 pontos, não conseguiria nem ao menos se mover na tabela, independente do resultado de hoje.

O Leão do Pici chega a 24 jogos na competição, e ainda tem uma partida atrasada para fazer, contra o Atlético-MG. O Sport ainda tem duas partidas atrasadas por jogar, contra o mesmo Atlético-MG e uma contra o Flamengo.

Gols e destaques

Jogo tenso. O primeiro tempo no Castelão foi um reflexo do momento das equipes. Jogo truncado nos primeiros 45 minutos, com pouca criatividade ofensiva, e os donos da casa com mais posse de bola enquanto o Sport tentava escapar em raros contra-ataques.

1 x 0: Quando parecia que as equipes iriam para o intervalo no 0 a 0, Lucas Sasha abriu o placar em uma bela jogada individual aos 43 minutos do 1º tempo. O atacante recebeu na ponta-direita fora da área, pedalou para cima da zaga e bateu rasteiro no meio do gol.

Baita defesa. O Sport quase empatou a partida aos 15 minutos do 2º tempo. Derik Lacerda cabeceou cruzamento na área do Fortaleza e o goleiro João Ricardo espalmou para escanteio.

Isolou. Hyoran recebeu com liberdade, ajeitou para a perna direita e bateu com força... mas mandou por cima do gol do Fortaleza na reta final da partida.

João Ricardo de novo! O goleiro do Fortaleza evitou mais uma vez o gol de empate do Sport. Já nos acréscimos da partida, Hyoran cobrou falta de longe direto para o gol, no cantinho. João Ricardo saltou e foi buscar, mantendo o 1 a 0 no placar.

Ficha técnica

Fortaleza 1 x 0 Sport

Campeonato: Brasileirão (25ª rodada)

Data: 27/9/2025

Local: Arena Castelão, Fortaleza (Ceará)

Hora: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Cartões amarelos: Mancuso e Bruna Pacheco (FOR); Derik Lacerda, Luan Cândido e Aderlan (SPO)

Cartões vermelhos: Não houve

Gol: Lucas Sasha (FOR), 43' do 1º tempo (1-0)

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Gastón Ávila, Gazal, Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucas Crispim (Yeison Guzmán); Yago Pikachu (Kuscevic), Breno Lopes (Herrera), Deyverson (Lucero). Técnico: Martín Palermo.

Sport: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon, Luan Candido; Rivera, Lucas Kal (Hyoran), Lucas Lima (Romarinho); Matheusinho (Ramirez), Derik Lacerda, Léo Pereira (Barletta). Técnico: Daniel Paulista.