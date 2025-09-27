Topo

Atlético-MG freia Mirassol e Sampaoli conquista 1ª vitória no Brasileirão

Vitor Hugo, do Atlético-MG, comemora gol marcado contra o Mirassol - Fernando Moreno/AGIF
Vitor Hugo, do Atlético-MG, comemora gol marcado contra o Mirassol Imagem: Fernando Moreno/AGIF
27/09/2025 23h02

O Atlético-MG venceu o Mirassol por 1 a 0 hoje, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Galo pressionou, abriu o placar logo aos 8 minutos de partida com Vitor Hugo e chegou a desperdiçar chances de ampliar o marcador. Mas tudo mudou na reta final do 1º tempo, quando o zagueiro atleticano Júnior Alonso foi expulso por dar uma cotovelada em Danielzinho.

Apesar do baque de perder o zagueirão, o Galo segurou o placar diante de um Mirassol que pressionou muito pelo empate na segunda etapa. Com a vitória, o Galo soma agora 25 pontos e sobe para a 14ª posição, se afastando um pouco da zona de rebaixamento.

O Galo chegou a ficar com nove jogadores em campo na reta final, com Júnior Santos sentindo dores no posterior da coxa, sem condições de continuar na partida. O jogador chorou bastante ao final do jogo, sendo consolado por jogadores e comissão técnica.

Essa foi a primeira vitória de Sampaoli no Brasileirão nesse retorno ao time mineiro. O técnico havia apenas empatado com o Santos e perdido para o Botafogo no torneio nacional.

Já o Mirassol segue com 42 pontos na 4ª posição e pode perder o posto para o Botafogo, que está no 5º lugar com 40 pontos e joga amanhã contra o Fluminense. Essa foi apenas a quarta derrota do clube paulista na competição.

O próximo compromisso do Atlético é contra o Juventude, em casa, na terça-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Mirassol recebe o Bragantino.

Sampaoli vence no Brasileirão

Nesse retorno ao Atlético-MG, essa é a primeira vitória de Sampaoli pelo Brasileirão. O argentino havia empatado contra o Santos e perdido para o Botafogo nas duas partidas que havia comandado o Galo no nacional.

O técnico ainda soma mais uma derrota nessa segunda passagem pelo Galo, ocorrida em sua estreia contra o Cruzeiro pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Sob o comando do técnico argentino, o Galo se classificou nos playoffs da Sul-Americana, após vencer o Bolivar por 1 a 0 no sufoco nos acréscimos - a equipe havia empatado em 2 a 2 na Bolívia.

Sampa - Fernando Moreno/AGIF - Fernando Moreno/AGIF
Sampaoli, técnico do Atlético-MG, em jogo contra o Mirassol pelo Brasileirão
Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Gols e destaques

1 x 0: O Galo abriu o placar aos 8 minutos do 1º tempo. Bernard cobrou escanteio fechado, Rony desviou no primeiro pau e o zagueiro Vitor Hugo chegou conferindo de cabeça para o fundo da rede.

Tá na rua! O atleticano Junior Alonso foi expulso na reta final do 1º tempo por dar uma cotovelada em Danielzinho. O árbitro Rafael Klein precisou da ajuda do VAR para checar o lance.

Mexida de urgência. Sampaoli colocou o zagueiro Iván Román no lugar de Bernard para recompor a linha de três zagueiros.

Pressão do Mirassol. Éverson salvou o Galo de tomar o gol de empate aos 20 minutos do 2º tempo. O goleiro atleticano defendeu cabeçada de Carlos Eduardo, buscando no canto esquerdo.

Aí não... Reinaldo encarou a marcação e arriscou um chute coloado, mas o lateral pegou mal com a perna direita, que não é a boa, e bateu pra fora.

Só dá Mirassol! Danielzinho lançou na direita para Carlos Eduardo, que cruzou para trás. Cristian dominou, girou e finalizou por cima do gol de Éverson.

Atlético com 9. Júnior Santos sente dores na perna e precisa deixar o campo, em um momento em que o Galo não tem mais substituições para fazer. O time fica com apenas nove jogadores para o restante da partida.

Fim de jogo tenso na Arena MRV. Jogadores de Atlético e Mirassol batem boca na reta final da partida, com reclamação de "cera" por parte do Mirassol. Hulk, que foi poupado na partida, chegou a levar cartão no banco de reservas pelas reclamações, e fica fora da próxima partida contra o Juventude. O árbitro deu 9 minutos de acréscimos ao todo.

Drama de Júnior Santos. Ao término da partida, o atacante do Atlético-MG senta e chora no gramado, reclamando de dores na coxa. O jogador foi consolado por membros da comissão técnica.

Ficha técnica
Atlético-MG 1 x 0 Mirassol

Campeonato: Brasileirão (25ª rodada)
Data: 27/9/2025
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Hora: 21h (horário de Brasília)
Árbitro: Rafael Klein (RS)
Cartões amarelos: Igor Gomes, Éverson e Arana (CAM); Yago, Danielzinho e Alesson (MIR)
Cartões vermelhos: Júnior Alonso (CAM)
Gols: Vitor Hugo (CAM), 8' do 1º tempo (1-0)

Atlético-MG: Éverson; Lyanco, Júnior Alonso, Vitor Hugo; Natanael, Alan Franco, Igor Gomes (Scarpa), Bernard, Caio Paulista (Gabriel Menino); Biel (Guilherme Arana), Rony (Júnior Santos). Técnico: Jorge Sampaoli.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura (Shaylon), Danielzinho, Yago Felipe (Alesson), Gabriel (Guilherme Marques); Negueba (Carlos Eduardo), Edson Carioca (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.

