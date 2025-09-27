Brasil x México: onde assistir ao vivo e escalações pelo Mundial sub-20
Neste domingo, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial sub-20, o Brasil duela com o México no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, no Chile.
Veja mais detalhes sobre onde assistir e escalação.
Onde assistir Brasil x México ao vivo?
- Streaming: Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Brasil: Otávio; Serrote, Iago, Bruno Alves, João Souza; Coutinho, Murilo, Rayan Lucas; Wesley, Luighi, Pedrinho
Técnico: Ramon Menezes
México: Emmanuel Ochoa; Rodrigo Pachuca, Jaziel Mendoza, César Bustos; Morales, Diego Sánchez, Elias Montiel, Alexéi Domínguez; Padilla, Mora, Tahiel Jiménez
Técnico: Eduardo Arce
Ficha técnica de Brasil x México
- Jogo: Brasil x México
- Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Campeonato: 1ª rodada do Mundial sub-20
- Local: Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos
- Onde assistir: Cazé TV (Youtube)