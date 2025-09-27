Topo

Brasil x México: onde assistir ao vivo e escalações pelo Mundial sub-20

27/09/2025 20h00

Neste domingo, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial sub-20, o Brasil duela com o México no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, no Chile.

Veja mais detalhes sobre onde assistir e escalação.

Onde assistir Brasil x México ao vivo?

  • Streaming: Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Brasil: Otávio; Serrote, Iago, Bruno Alves, João Souza; Coutinho, Murilo, Rayan Lucas; Wesley, Luighi, Pedrinho

Técnico: Ramon Menezes

México: Emmanuel Ochoa; Rodrigo Pachuca, Jaziel Mendoza, César Bustos; Morales, Diego Sánchez, Elias Montiel, Alexéi Domínguez; Padilla, Mora, Tahiel Jiménez

Técnico: Eduardo Arce

Ficha técnica de Brasil x México

  • Jogo: Brasil x México

  • Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 20h (de Brasília)

  • Campeonato: 1ª rodada do Mundial sub-20

  • Local: Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos

  • Onde assistir: Cazé TV (Youtube)

