Topo

Esporte

Brahimi diz como prefere jogar no Santos e mira estreia contra o Bragantino

27/09/2025 05h00

Billal Brahimi está ansioso para estrear com a camisa do Santos. O atacante já está no BID da CBF e se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para jogar diante do Red Bull Bragantino, no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Estou pronto e espero jogar contra o Red Bull Bragantino. A adaptação está impecável. Jogar com jogadores bons é muito mais fácil para se adaptar", disse

O novo camisa 21 do Peixe também aproveitou para explicar como prefere atuar dentro de campo e prometeu habilidade.

"Gosto de jogar a direita pois é meu ponto forte. tenho muita força e drible. Jogo com o dois pés, isso me ajuda na direita", declarou.

Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Na carreira, ele soma passagem por Nice, Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough. Essa, portanto, será a sua primeira experiência no futebol sul-americano.

"O Campeonato é super forte e isso faz com que eu me adapte mais rápido ainda. O Brasileirão tem um nível muito alto. O futebol brasileiro não tem nada que invejar do futebol europeu. Mas vou poder responder melhor (comparação) depois que jogar os jogos", finalizou.

Próximos jogos do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

  • Santos x Grêmio (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 1º de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Vasco x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Jogos da Juventude acabam com SP líder do quadro de medalhas; veja números

Ronaldo surfa em sucesso de João Fonseca, deixa futebol e investe no tênis

Classificação do Flamengo passa por mudança radical de batedores de pênalti

Flaco López explica parceria de sucesso com Vitor Roque: 'Ninguém esperava'

São Paulo e patrocinador antecipam fim de acordo e rompem contrato

Matías Rojas custou R$ 1,8 milhão por jogo ao Corinthians e não fez gol

Crespo amarga 3ª derrota seguida pela primeira vez à frente do São Paulo

Dorival revê Flamengo em meio a altos e baixos no Corinthians; veja retrospecto

Marílson dos Santos destaca importância da São Silvestre na carreira e projeta edição centenária

Brahimi diz como prefere jogar no Santos e mira estreia contra o Bragantino