Brahimi diz como prefere jogar no Santos e mira estreia contra o Bragantino

Billal Brahimi está ansioso para estrear com a camisa do Santos. O atacante já está no BID da CBF e se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para jogar diante do Red Bull Bragantino, no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Estou pronto e espero jogar contra o Red Bull Bragantino. A adaptação está impecável. Jogar com jogadores bons é muito mais fácil para se adaptar", disse

O novo camisa 21 do Peixe também aproveitou para explicar como prefere atuar dentro de campo e prometeu habilidade.

"Gosto de jogar a direita pois é meu ponto forte. tenho muita força e drible. Jogo com o dois pés, isso me ajuda na direita", declarou.

Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Na carreira, ele soma passagem por Nice, Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough. Essa, portanto, será a sua primeira experiência no futebol sul-americano.

"O Campeonato é super forte e isso faz com que eu me adapte mais rápido ainda. O Brasileirão tem um nível muito alto. O futebol brasileiro não tem nada que invejar do futebol europeu. Mas vou poder responder melhor (comparação) depois que jogar os jogos", finalizou.

