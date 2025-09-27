Brahimi diz como prefere jogar no Santos e mira estreia contra o Bragantino
Billal Brahimi está ansioso para estrear com a camisa do Santos. O atacante já está no BID da CBF e se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para jogar diante do Red Bull Bragantino, no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
"Estou pronto e espero jogar contra o Red Bull Bragantino. A adaptação está impecável. Jogar com jogadores bons é muito mais fácil para se adaptar", disse
O novo camisa 21 do Peixe também aproveitou para explicar como prefere atuar dentro de campo e prometeu habilidade.
"Gosto de jogar a direita pois é meu ponto forte. tenho muita força e drible. Jogo com o dois pés, isso me ajuda na direita", declarou.
Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Na carreira, ele soma passagem por Nice, Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough. Essa, portanto, será a sua primeira experiência no futebol sul-americano.
"O Campeonato é super forte e isso faz com que eu me adapte mais rápido ainda. O Brasileirão tem um nível muito alto. O futebol brasileiro não tem nada que invejar do futebol europeu. Mas vou poder responder melhor (comparação) depois que jogar os jogos", finalizou.
Próximos jogos do Santos
- Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Santos x Grêmio (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 1º de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)