Bragantino x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos visita o Red Bull Bragantino neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), partir das 18h30 (de Brasília).

Onde assistir RB Bragantino x Santos ao vivo?

TV: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view)

SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view) Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Santos para o confronto?

O Santos chega animado após vencer o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro. Com isso, chegou ao fim um jejum de quatro rodadas sem vencer. Além disso, foi o primeiro triunfo de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe.

O Peixe entrou na rodada na 15ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Como chega o RB Bragantino para o confronto?

O Bragantino vive um momento complicado na temporada. O time tem apenas uma vitória nos últimos 13 compromissos. Além do êxito, conquistado contra o Fluminense, em casa, são 10 derrotas e dois empates. Nas últimas três rodadas foram dois reveses e uma igualdade.

O Massa Bruta ocupa a nona colocação do torneio nacional, com 31 pontos conquistadas.

Histórico do confronto entre RB Bragantino e Santos

Ao longo da história são 51 jogos, com 24 vitórias do Santos, 12 do Bragantino e 16 empates. São 91 gols do Peixe e 57 do Massa Bruta.

O último encontro foi no dia 27 de abril de 2025, pelo primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o Bragantino venceu por 2 a 1, na Vila Belmiro, com gols de Eduardo Sasha e Ignacio Laquintana. David Washington descontou.

Bragantino fez 2 a 1 no Santos no 1º turno do Brasileirão

Estatísticas

Santos na temporada

13 vitórias, 10 empates e 16 derrotas

46 gols marcados

49 gols sofridos

Artilheiro: Guilherme, com 14 gols

RB Bragantino na temporada

15 vitórias, 08 empates e 20 derrotas

51 gols marcados

56 gols sofridos

Artilheiro: Isidro Pitta e Jhon Jhon, ambos com 8 gols

Prováveis escalações

O técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem Neymar. O meia-atacante teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês.

Os meio-campistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo também tratam contusão muscular. Além deles, o lateral esquerdo Escobar é outro desfalque certo. O argentino está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O zagueiro Adonis Frías, preservado após sentir desconforto na panturrilha direita, fecha a lista.

Em compensação, o treinador contará com a volta de Igor Vinícius e Zé Ivaldo. Tanto o zagueiro quanto o atacante retornam de suspensão.

A grande novidade entre os relacionados deve ser Willian Arão. O volante enfim está recuperado de uma lesão na panturrilha. Além dele, Billal Brahimi, atacante argelino, pode estrear.

Provável escalação do Santos

Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Pendurados: João Basso, Luisão, Zé Rafael e Tiquinho

Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra não poderá contar com os atacantes Davi Gomes e Isidro Pitta, o zagueiro Eduardo Santos e o lateral esquerdo Juninho Capixaba. Todos estão fora por lesão.

Em compensação, o comandante conta com o Bruno Praxedes. O meio-campista estava tratando uma lesão muscular na coxa.

Provável escalação do RB Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Eduardo Sasha e Henry Mosquera



Técnico: Fernando Seabra

Pendurados: Andres Hurtado, Nathan Mendes, Sergio Palacios, Guzmán Rodríguez, Guilherme Lopes, Fabinho, Gabriel, Matheus Fernandes, Jhon Jhon e Lucas Barbosa

Ficha técnica

?? RB BRAGANTINO X SANTOS ??

? Competição: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro



?? Local: Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem de RB Bragantino x Santos

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Daniella Coutinho Pinto (BA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Próximo jogo do Santos

Santos x Grêmio (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 1º de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Próximo jogo do RB Bragantino