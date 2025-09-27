Topo

Botafogo-SP x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

27/09/2025 20h00

Botafogo-SP e Ferroviária se enfrentam neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo-SP busca reagir após sequência ruim e se afastar da zona de rebaixamento, enquanto a Ferroviária tenta manter sequência positiva fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes?

O Botafogo-SP ocupa a 17ª posição, com 29 pontos em 28 jogos (6 vitórias, 11 empates e 11 derrotas), e vem de derrota por 3 a 2 para o CRB. A equipe terá dois retornos: Gabriel Risso e Wesley Dias. O zagueiro Edson cumpre suspensão. Técnico: Allan Aal.

A Ferroviária está na 8ª posição, com 40 pontos em 28 partidas (11 vitórias, 7 empates e 10 derrotas), e vem de empate por 1 a 1 com o Goiás. O time não poderá contar com o centroavante Carlão, suspenso. Técnico: Claudinei Oliveira.

Retrospecto do confronto

Botafogo-SP e Ferroviária já se enfrentaram 103 vezes em todas as competições, com 41 vitórias da Ferroviária, 32 empates e 30 vitórias do Botafogo-SP. Em casa, o Botafogo-SP venceu 15 dos 50 jogos, enquanto a Ferroviária venceu 26 dos 53 jogos fora de casa.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Raphael Milhorim, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Marquinho; Barros, Carrillo e Jefferson Nem.

Técnico: Allan Aal

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Ronaldo.

Técnico: Claudinei Oliveira

Desfalques

Botafogo-SP: Edson (suspenso)

Ferroviária: Carlão (suspenso)

Arbitragem

  • Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

  • Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

  • VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Ficha técnica


Botafogo-SP x Ferroviária

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 29ª rodada

  • Data: domingo, 28 de setembro de 2025

  • Horário: 18h30 (de Brasília)

  • Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto (SP)

  • Transmissão: Disney+ e ESPN

