Botafogo-SP x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Botafogo-SP e Ferroviária se enfrentam neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo-SP busca reagir após sequência ruim e se afastar da zona de rebaixamento, enquanto a Ferroviária tenta manter sequência positiva fora de casa.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo Disney+ e ESPN.
Como chegam as equipes?
O Botafogo-SP ocupa a 17ª posição, com 29 pontos em 28 jogos (6 vitórias, 11 empates e 11 derrotas), e vem de derrota por 3 a 2 para o CRB. A equipe terá dois retornos: Gabriel Risso e Wesley Dias. O zagueiro Edson cumpre suspensão. Técnico: Allan Aal.
A Ferroviária está na 8ª posição, com 40 pontos em 28 partidas (11 vitórias, 7 empates e 10 derrotas), e vem de empate por 1 a 1 com o Goiás. O time não poderá contar com o centroavante Carlão, suspenso. Técnico: Claudinei Oliveira.
Retrospecto do confronto
Botafogo-SP e Ferroviária já se enfrentaram 103 vezes em todas as competições, com 41 vitórias da Ferroviária, 32 empates e 30 vitórias do Botafogo-SP. Em casa, o Botafogo-SP venceu 15 dos 50 jogos, enquanto a Ferroviária venceu 26 dos 53 jogos fora de casa.
Prováveis escalações
Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Raphael Milhorim, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Marquinho; Barros, Carrillo e Jefferson Nem.
Técnico: Allan Aal
Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Ronaldo.
Técnico: Claudinei Oliveira
Desfalques
Botafogo-SP: Edson (suspenso)
Ferroviária: Carlão (suspenso)
Arbitragem
- Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
- Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
- VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
Ficha técnica
Botafogo-SP x Ferroviária
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 29ª rodada
- Data: domingo, 28 de setembro de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto (SP)
- Transmissão: Disney+ e ESPN