Botafogo-SP x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Botafogo-SP e Ferroviária se enfrentam neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo-SP busca reagir após sequência ruim e se afastar da zona de rebaixamento, enquanto a Ferroviária tenta manter sequência positiva fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes?

O Botafogo-SP ocupa a 17ª posição, com 29 pontos em 28 jogos (6 vitórias, 11 empates e 11 derrotas), e vem de derrota por 3 a 2 para o CRB. A equipe terá dois retornos: Gabriel Risso e Wesley Dias. O zagueiro Edson cumpre suspensão. Técnico: Allan Aal.

A Ferroviária está na 8ª posição, com 40 pontos em 28 partidas (11 vitórias, 7 empates e 10 derrotas), e vem de empate por 1 a 1 com o Goiás. O time não poderá contar com o centroavante Carlão, suspenso. Técnico: Claudinei Oliveira.

Retrospecto do confronto

Botafogo-SP e Ferroviária já se enfrentaram 103 vezes em todas as competições, com 41 vitórias da Ferroviária, 32 empates e 30 vitórias do Botafogo-SP. Em casa, o Botafogo-SP venceu 15 dos 50 jogos, enquanto a Ferroviária venceu 26 dos 53 jogos fora de casa.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Raphael Milhorim, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Marquinho; Barros, Carrillo e Jefferson Nem.



Técnico: Allan Aal

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Ronaldo.



Técnico: Claudinei Oliveira

Desfalques

Botafogo-SP: Edson (suspenso)



Ferroviária: Carlão (suspenso)

Arbitragem

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Charly Wendy Straub Deretti (SC) Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM) VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Ficha técnica

Botafogo-SP x Ferroviária