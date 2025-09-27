Topo

Esporte

Barcelona x Real Sociedad: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

27/09/2025 20h00

Neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe a Real Sociedad no Estádio Olímpico Lluís Companys. A bola rola às 13h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Barcelona x Real Sociedad ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como o Barcelona chega ao confronto

O Barcelona chega embalado para o duelo, com seis vitórias e um empate nas últimas sete partidas disputadas. No Campeonato Espanhol, o time, ainda invicto, soma 16 pontos, na vice-liderança. Até aqui são cinco triunfos e um empate. O dono da ponta é o Real Madrid, com 18 conquistados.

Como a Real Sociedad chega ao confronto

Por outro lado, a Real Sociedad venceu apenas um jogo até aqui na competição. Assim, se encontra na 16ª colocação, com cinco pontos.

Histórico do confronto

Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 196 vezes na história, com larga vantagem do Barcelona. O time soma 115 vitórias contra 38 triunfos da Real Sociedad, além de 43 empates.

Prováveis escalações

Barcelona: Garcia; Kounde, Garcia, Araujo e Martin; De Jong, Casadó e Olmo;  Rashford, Torres e Lewandowski

Técnico: Hansi Flick

Real Sociedad: Remiro;  Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Gomez; Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Soler e Barrenetxea; Oyarzabal.

Técnico: Sergio Francisco 

Arbitragem de Barcelona x Real Sociedad

  • Árbitro: Não divulgado

Ficha técnica de Barcelona x Real Sociedad

  • Jogo: Barcelona x Real Sociedad

  • Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 13h30 (de Brasília)

  • Campeonato: 7ª rodada do Campeonato Inglês

  • Local: Estádio Olímpico Lluís Companys

  • Onde assistir: Disney+ (Streaming)

