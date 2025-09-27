Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
O Palmeiras visita o Bahia na tarde deste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em compromisso válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Palmeiras x Bahia ao vivo?
- TV: TV Globo (rede aberta) e Premiere (pay-per-view).
Como chega o Palmeiras para o confronto?
O Palmeiras vive um ótimo momento na temporada. O técnico Abel Ferreira encontrou um caminho novamente, sobretudo com a dupla de ataque Flaco López e Vitor Roque. O Verdão detém uma sequência invicta de dez partidas, com oito vitórias e dois empates.
O Alviverde vem de uma grande classificação às semifinais da Libertadores, eliminando o River Plate. Já no Campeonato Brasileiro, ainda está brigando pelo título e figura na terceira posição, com 49 pontos - dois a menos que o líder Flamengo. Tendo um jogo a menos que o rival, o Palmeiras depende apenas de si para alcançar o topo da tabela.
Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4 a 1 no Allianz Parque. Raphael Veiga, Sosa e Andreas Pereira (duas vezes) marcaram para os donos da casa.
Como chega o Bahia para o duelo?
O Bahia, por outro lado, passa por uma fase ruim. O Tricolor de Aço vem de uma sequência negativa e não sabe o que é vencer há quatro partidas entre todas as competições, amargando três derrotas e um empate.
Apesar disso, os comandados de Rogério Ceni ainda ocupam uma boa posição na tabela. A equipe baiana aparece na sexta colocação, com 37 pontos conquistados.
O Bahia chega para o duelo depois de uma derrota para o Vasco por 3 a 1, fora de casa, em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A.
Histórico do confronto entre Bahia e Palmeiras
O histórico geral do confronto aponta para um grande favoritismo alviverde. Em 58 partidas disputadas, foram 28 vitórias do Palmeiras, 11 a favor do Bahia e 11 empates, de acordo com dados do site Ogol, especializado em estatísticas.
O retrospecto recente, por sua vez, também pende para o lado palmeirense. Nos últimos dez encontros, o Verdão somou cinco vitórias contra duas do Bahia, além de três empates.
No primeiro turno da atual edição do Campeonato Brasileiro, porém, quem levou a melhor foi o Bahia. O Tricolor de Aço venceu o Palmeiras em pleno Allianz Parque, por 1 a 0, no último dia 27 de abril.
Estatísticas
O Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil e perdeu o Paulistão, mas segue vivo na briga por dois dos títulos mais importantes do ano: a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.
A campanha do Palmeiras nesta edição do Brasileirão, inclusive, chama a atenção. Em 22 partidas, o Verdão somou 15 vitórias e três empates, amargando somente três derrotas - totalizando 74,2% de aproveitamento. O time palmeirense é dono da terceira melhor defesa (18) e do quarto melhor ataque do torneio (36).
Do outro lado, o Bahia já conquistou dois títulos neste ano: o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, mas também se despediu da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.
Já no Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço faz campanha equilibrada. São dez vitórias, sete empates e seis derrotas, com aproveitamento de 53,62%. Foram 31 gols marcados e 28 sofridos.
Palmeiras na temporada
- 57 jogos
- 36 vitórias, 13 empates e 8 derrotas
- 97 gols marcados
- 42 gols sofridos
- Artilheiro: Flaco López, com 19 gols
Bahia na temporada
- 65 jogos
- 34 vitórias, 17 empates e 14 derrotas
- 103 gols marcados
- 57 gols sofridos
- Artilheiro: Lucho Rodríguez, com 13 gols marcados
Prováveis escalações
O técnico Abel Ferreira tem uma principal dúvida para o confronto. O zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma pancada no olho na partida contra o River Plate, na última quinta-feira. Ele está sendo acompanhado de perto pelo departamento médico do clube, mas pode ser baixa.
Além do paraguaio, o treinador palmeirense também não poderá contar com o zagueiro Micael, suspenso, e com o atacante Paulinho, que segue se recuperando de lesão na perna direita. Além deles, o lateral direito Khellven, com trauma no pé, também desfalca o time.
Do outro lado, Rogério Ceni deve poder contar com o retorno de Ademir, recuperado de contusão. Já o zagueiro Kanu, em transição física, é dúvida. Enquanto isso, Jean Lucas, expulso na derrota para o Vasco, terá que cumprir suspensão. O Bahia também não terá João Paulo, David Duarte, Erick Pulga, Erick e Ruan Pablo, todos lesionados.
Provável escalação do Palmeiras ??
Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez (Jefté); Lucas Evangelista e Aníbal Moreno; Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
Técnico: Abel Ferreira
- Desfalques: Gustavo Gómez (inchaço no olho), Paulinho (cirurgia na perna direita), Micael (suspenso) e Khellven (trauma no pé)
- Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Piquerez, Lucas Evangelista, Vitor Roque, Facundo Torres, Emiliano Martínez e Vitor Castanheira (auxiliar técnico)
Provável escalação do Bahia ???
Ronaldo; Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Michel Araújo, Everton Ribeiro, Rezende e Sanabria; Willian José (Lucho Rodríguez).
Técnico: Rogério Ceni
- Desfalques: Jean Lucas (suspenso), David Duarte, Erick Pulga, Erick, Ruan Pablo e João Paulo (lesionados)
- Pendurados: João Paulo, Nicolás Acevedo, Luciano Juba, Santiago Arias, Jean Lucas e Willian José.
Arbitragem de Bahia x Palmeiras
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Próximo jogo do Palmeiras
- Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Próximo jogo do Bahia
- Botafogo x Bahia (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
FICHA TÉCNICA
??? Bahia x Palmeiras ??
? Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)
?? Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
? Data: 28 de setembro, domingo
? Horário: às 16h (de Brasília)