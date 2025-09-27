Atuando fora de casa, Dortmund vence o Mainz pelo Alemão

O Borussia Dortmund conquistou mais uma vitória no Campeonato Alemão. A equipe da Muralha Amarela venceu o Mainz 05 por 2 a 0 neste sábado, na MEWA Arena, pela quinta rodada da competição nacional.

Os destaques do duelo foram Julian Brandt e Karim Adeyemi, que estiveram envolvidos nos dois gols do Dortmund. Brandt foi o assistente para o gol de Svensson, e para o tento do próprio Adeyemi.

Situação na tabela

Com a vitória, o Dortmund manteve a vice-liderança da Bundesliga, com 13 pontos após cinco jogos. O Borussia ainda não perdeu na competição. Por sua vez, o Mainz é o 13º colocado, com cinco partidas disputadas.

Lances do jogo

O Borussia Dortmund abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Após contra-ataque, Brandt conseguiu lindo passe para Svensson, livre na pequena área para concluir e fazer o primeiro dos auri-negros na partida.

Depois, aos 40 minutos, o Dortmund ampliou com um belo gol. Adeyemi puxou um grande contra-ataque, tabelou com Brandt e, na saída do goleiro, finalizou com categoria para marcar o segundo tento do Borussia.

Outro lance capital da partida foi a expulsão do goleiro Zentner, aos 22 minutos do segundo tempo. Após reposição de Kobel, Adeyemi ganhou na corrida e foi parado apenas por um carrinho do goleiro do Mainz, imediatamente expulso após o lance.

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Próximos Jogos

Mainz:

Enfrentará o Omonia, de Chipre, no dia 2 de outubro, quinta-feira, às 13h45 (de Brasília), pela Conference League.

Borussia Dortmund:

Irá encarar o Athletic Bilbao na próxima quarta-feira (01), em casa, às 16h (de Brasília), pela Liga dos Campeões.

Veja outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Heidenheim 2 x 1 Augsburg



St. Pauli 1 x 2 Bayer Leverkusen



Wolfsburg 0 x 1 RB Leipzig

? Ficha Técnica

? MAINZ 0 x 2 BORUSSIA DORTMUND ?

? Competição: Campeonato Alemão (5ª rodada)



?? Local: MEWA Arena, em Mainz, na Alemanha



? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 10h30 (de Brasília)

Gols