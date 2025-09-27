Alvarez decide, Atlético goleia o Real e derruba invencibilidade do rival

O Atlético de Madri buscou a virada e contou com os poderes do "Homem-Aranha" para vencer o Real Madrid por 5 a 2 neste sábado (27), em clássico eletrizante, com sete gols e duas viradas. O duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 foi disputado no Riyadh Air Metropolitano, casa do Atlético.

Le Normand, Sorloth, Julián Álvarez duas vezes e Griezmann marcaram os gols do Atléti no clássico. Mbappé, artilheiro do campeonato, e Arda Guler marcaram para o Real Madrid.

A vitória fez o Atlético de Madri chegar a 12 pontos e alcançar a quarta colocação na tabela do campeonato. Já o Real Madrid perdeu os 100% de aproveitamento e, apesar da derrota, é o líder com 18 pontos.

Os times voltam a campo durante a semana pela Liga dos Campeões: o Atlético de Madri recebe o Eintracht Frankfurt, na terça-feira (30), enquanto o Real Madrid vai ao Cazaquistão enfrentar o Kairat, no mesmo dia.

Susto com Militão, assistência de Vini

Os brasileiros em campo estavam apenas pelo lado do Real Madrid: Militão e Vini Jr. começaram o jogo na equipe titular. Rodrygo e Endrick estavam no banco.

O zagueiro deu um susto na torcida - e nos brasileiros - logo nos primeiros minutos. Caiu socando o chão após divida com Sorloth, saiu para ser atendido, mas conseguiu voltar e seguiu no jogo. Vale lembrar que Militão rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em novembro e voltou a jogar apenas na Copa do Mundo de Clubes, em julho.

Vini Jr. teve atuação discreta, mas ainda conseguiu tirar uma assistência da cartola em linda jogada individual. O brasileiro arrancou pela esquerda e deixou dois marcadores para trás, servindo a Arda Guler para marcar o segundo gol do Real.

Quem brilhou no jogo foi um argentino: Julián Álvarez. O "Homem-Aranha" do Atlético marcou duas vezes, uma de pênalti e outra de falta, para virar e ampliar a vantagem do time da casa no clássico.

Rodrygo veio para o jogo aos 24 minutos do segundo tempo, na vaga de Bellingham, mas pouco fez para mudar o panorama do jogo. Endrick novamente não saiu do banco.

Lances importantes

Susto logo no começo. Militão deu um susto na torcida do Real Madrid e nos brasileiros logo aos quatro minutos de jogo. O zagueiro se atirou na bola para evitar o gol de Sorloth e ficou caído no lance, preocupando a comissão, já que está voltando de lesão de ligamento no joelho. Mas, o brasileiro conseguiu seguir em campo.

Gol do Atléti. 13 minutos de um jogo equilibrado, quando o Atlético pressionou e abriu o placar em casa. Simeone aproveitou rebote na lateral da área e cruzou na cabeça de Le Normand, que cabeceou firme e não deu chances a Courtois, incendiando o Metropolitano.

Mbappé empatou para o Real Madrid. O Real Madrid parecia nas cordas, sofrendo com a pressão do Atléti, até que o camisa 10 apareceu para aliviar. Arda Guler acionou o francês na velocidade, no estilo dele, ele carregou e bateu rasteiro, cruzado para empatar o clássico.

Virada do Real Madrid. Arda Guler passou de garçom para artilheiro. Vini Jr. escapou em velocidade pela esquerda, driblou dois, chegou no fundo e rolou para o turco livre na marca do pênalti, que bateu de primeira e para virar o placar.

Álvarez mandou na trave. Quase o empate. Julián Alvarez recebeu na entrada da área com espaço e bateu no pé da trave esquerda de Courtois.

De mão não vale. O Atlético foi para a pressão, Julián Álvarez bateu escanteio e, depois do desvio na área, Lenglet mandou para o gol, mas com a mão. O VAR entrou em ação para anular o empate colchonero.

Agora valeu! Ainda no primeiro tempo, o Atlético foi buscar o empate. Koke recebeu pela esquerda e mandou na área, um passe perfeito na cabeça de Sorloth, que subiu entre os zagueiros, ganhou e testou para bater Courtois e deixar tudo igual de novo no clássico.

Atlético virou de novo, de pênalti. Logo aos seis minutos do segundo tempo, o Atlético foi buscar a segunda virada do jogo. Arda Guler levantou demais o pé e atingiu Nico González dentro da área. Álvarez bateu e fez o terceiro do Atléti.

Golaço de Álvarez para ampliar! O Homem-Aranha do Atlético decidiu mais uma vez. Julián Álvarez sofreu falta na esquerda, ele mesmo pegou a bola e mandou para o gol, superando a barreira e o goleiro Courtois para fazer o quarto do Atléti no clássico.

Virou passeio do Atléti. Griezmann veio do banco para fechar o caixão do Real Madrid no clássico. O Atlético recuperou a bola, atacou em velocidade e o francês bateu rasteiro na saída do goleiro para definir o placar.

Ficha técnica: Atlético de Madri x Real Madrid

Competição: 7ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26

Local: Riyadh Air Metropolitano, Madri, Espanha

Data e hora: sábado, 27 de setembro de 2025, às 11h15 (de Brasília)

Árbitro: Javier Alberola Rojas

Assistentes: Alfredo Rodríguez Moreno e Jorge Bueno Mateo

VAR: Carlos Del Cerro Grande

Gols: Le Normand (13' 1º T), Sorloth (47' 1ºT), Julián Álvarez (7' 2ºT; 20' 2ºT), Griezmann (48' 2ºT) (ATM); Mbappé (25' 1º T), Arda Guler (35' 1ºT) (RMA)

Amarelos: Sorloth, Leglet, Giuliano Simeone (ATM); Arda Guler, Asencio, Carreras, Mastantuono (RMA)

Atlético de Madri: Oblak; Le Normand, Lenglet e Hancko (Javi Galán); Llorente, Koke, Barrios e Giuliano Simeone (Molina); Nico González (Griezmann), Sorloth (Gallagher) e Álvarez (Álex Baena).

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Camaviga), Militão, Huijsen e Carreras; Tchouameni, Valverde, Guler (Mastantuono) e Bellingham (Rodrygo); Mbappe e Vini Jr.