Atlético-MG ganha do Mirassol e volta a triunfar no Brasileiro após sete rodadas
Neste sábado, na Arena MRV, o Atlético-MG venceu o Mirassol por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo zagueiro Vitor Hugo, logo no início do primeiro tempo.
Situação da Tabela
O Galo, enfim, voltou a vencer, após seis rodadas longe do caminho das vitórias. No período, foram dois empates e quatro derrotas. Os comandados de Sampaoli, agora, ocupam a 14ª colocação, com 28 unidades. O último triunfo havia sido o 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, pela 18ª rodada.
O Mirassol, diante da derrota, permanece na quarta colocação, com 42 unidades conquistadas.
? Resumo do jogo
?? ATLÉTICO-MG 1 X 0 MIRASSOL ??
? Competição: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
?? Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
? Data: 27 de outubro de 2025
? Horário: 21h
? Cartões Amarelos: Igor Gomes, Éverson, Arana e Hulk (Atlético-MG); Alesson, Danielzinho e Yago Felipe Mirassol
? Cartão vermelho: Junior Alonso (Atlético-MG)
Arbitragem
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro
Gols
? Vitor Hugo, aos 9' do 1ºT (Atlético-MG)
?? ATLÉTICO-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo, Junior Alonso e Caio Paulista (Menino); Alan Franco, Igor Gomes (Scarpa) e Bernard (Iván Román); Rony (Júnior Santos) e Biel (Arana)
Técnico: Jorge Sampaoli
?? MIRASSOL
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Victor, Jemmes e Reinaldo; Yago Felipe (Alesson), Neto Moura (Shaylon) e Danielzinho; Negueba (Carlos Eduardo), Gabriel (Guilherme Marques) e Edson Carioca (Cristian Renato)
Técnico: Rafael Guanaes
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Atlético-MG começou em alta rotação e abriu o placar logo aos 8 minutos. Em cobrança de escanteio de Natanael, Vitor Hugo subiu mais alto que a defesa e marcou de cabeça. O Mirassol respondeu com chutes de fora da área de Reinaldo e Neto Moura, mas o goleiro Everson fez grandes defesas.
Aos 43 minutos, Junior Alonso recebeu cartão vermelho direto após cotovelada em Danielzinho, deixando o Galo com um a menos para o segundo tempo. Apesar da expulsão, o Atlético quase marcou o segundo com Biel, mas o goleiro Walter salvou.
Segundo tempo
Com vantagem numérica, o Mirassol dominou as ações e pressionou o Atlético-MG em busca do empate. Cristian, Guilherme Marques e Negueba criaram boas oportunidades, inclusive uma bola que bateu na trave, mas Everson fez defesas decisivas, mantendo o placar.
O Atlético, mesmo com dez jogadores, conseguiu se segurar e quase marcou em contra-ataque com Biel e Rony, garantindo a vitória por 1 a 0.
Próximos jogos
Atlético-MG
Atlético-MG x Juventude (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 30/09/2025 (terça-feira) às 21h30
Local: Arena MRV, em Minas Gerais
Mirassol
Mirassol x Bragantino (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 01/10/2025 (quarta-feira) às 19h
Local: José Maria de Campos Maia, em São Paulo